Dove vedere Lecce-Sassuolo

La partita tra Lecce e Sassuolo che apre la 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Lecce-Sassuolo, valida per la 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Sassuolo

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (3V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente: 0-3 al MAPEI Stadium il 21 aprile 2024. Tre delle quattro partite disputate al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, tra cui l'ultima il 6 ottobre 2023 (1-1 nel massimo campionato), completa un successo neroverde (1-0 il 25 febbraio 2023). Il Lecce ha vinto il match più recente di campionato (1-0 contro il Parma); nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha ottenuto due successi di fila: lo scorso maggio nelle ultime due giornate contro Torino e Lazio (in entrambi i casi senza subire gol). Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (4N, 9P), non segnando in ben otto di queste; l'unico successo al Via Del Mare nel periodo risale allo scorso 18 maggio contro il Torino. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (3V, 6N, 18P). I neroverdi potrebbero ottenere almeno tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (quattro in quel caso). Con il successo contro l'Hellas Verona nella trasferta più recente per 1-0, il Sassuolo ha interrotto una striscia di 15 gare fuori casa senza vittoria in Serie A (3N, 12P) e di 27 gare esterne con sempre almeno un gol subito; i neroverdi non registrano due clean sheet fuori casa di fila nel massimo campionato dal settembre 2022.