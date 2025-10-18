Dove vedere Pisa-Hellas Verona

La partita Pisa-Hellas Verona, valida per la 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 15 i n diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Hellas Verona

L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 3N), registrando ben otto clean sheet; l'unico successo dei toscani risale al 18 dicembre 1988 (1-0 con gol di Giuseppe Incocciati). Nelle sei sfide tra Pisa ed Hellas Verona in casa dei toscani in Serie A solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato (nel primo confronto terminato 1-1 del 9 marzo 1969): otto reti segnate in totale (due per i nerazzurri e sei per i gialloblù); il bilancio vede tre successi esterni, due pareggi e una vittoria interna. Il Pisa ha guadagnato al massimo due punti nelle prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1988/89. In più, solo una volta i toscani non hanno vinto alcuna delle prime sette gare stagionali nella loro storia nel massimo campionato: nel 1983/84 (4N, 3P). Il Pisa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in partite casalinghe in questo campionato, insieme a Genoa e Torino. Più in generale, i nerazzurri hanno segnato una sola rete nelle ultime 10 gare all'Arena Garibaldi in Serie A: gol di David Fiorentini contro il Bari il 12 maggio 1991 (ultimo successo dei toscani nel massimo torneo). L'Hellas Verona ha ottenuto un solo punto nelle prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16; l'ultima volta che gli scaligeri hanno ottenuto un solo punto dopo quattro trasferte stagionali nel torneo risale al 1999/2000. L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A nell'anno solare 2025 (4N, 1P), perdendo proprio quella più recente contro il Sassuolo all'ultima giornata; l'ultimo successo degli scaligeri contro queste formazioni risale allo scorso 15 dicembre contro il Parma (3-2 in trasferta). L'Hellas Verona (due) è la squadra che ha segnato meno gol nel campionato in corso, segue il Pisa (tre, al pari di Genoa e Parma). Viceversa, soltanto il Torino (13) ha subito più reti del Pisa (10, come il Lecce) in questa Serie A.