Serie A, la presentazione della 28^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Il 28^ turno di Serie A si apre venerdì 6 con Napoli-Torino e si chiude lunedì 9 marzo alle 20.45 con Lazio-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della ventottesima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventottesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 6 a lunedì 9 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Pisa, Genoa-Parma e Lazio-Sassuolo. La giornata di Serie A che si apre venerdì 6 marzo alle 20.45 con Napoli-Torino. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Lecce-Cremonese e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 è il momento di Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 sarà il momento del Derby di Milano, Milan-Inter. La giornata si conclude lunedì 9 marzo alle 20.45 con Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 28^ giornata

Venerdì 6 marzo

  • ore 20.45: Napoli-Torino su DAZN 1 – [Fabbri]

Sabato 7 marzo

  • ore 15.00: Cagliari-Como su DAZN 1 – [Marinelli]
  • ore 18.00: Atalanta-Udinese su DAZN 1 - [Rapuano]
  • ore 20.45: Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]

Domenica 8 marzo

  • ore 12.30: Lecce-Cremonese su DAZN 1 - [Sozza]
  • ore 15.00: Bologna-Verona su DAZN 1 – [Mucera]
  • ore 15.00: Fiorentina-Parma su DAZN 2 – [Zufferli]
  • ore 18.00: Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
  • ore 20.45: Milan-Inter su DAZN 1 – [Doveri]

Lunedì 9 marzo

  • ore 20.45: Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Arena] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 28^ giornata

Sono sei i giocatori squalificati per la 28^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Freuler (Bologna)
  • Terracciano (Cremonese)
  • Parisi (Fiorentina)
  • Valenti (Parma)
  • Wesley (Roma)
  • Pinamonti (Sassuolo)

