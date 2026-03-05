Serie A, la presentazione della 28^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il 28^ turno di Serie A si apre venerdì 6 con Napoli-Torino e si chiude lunedì 9 marzo alle 20.45 con Lazio-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della ventottesima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventottesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 6 a lunedì 9 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Pisa, Genoa-Parma e Lazio-Sassuolo. La giornata di Serie A che si apre venerdì 6 marzo alle 20.45 con Napoli-Torino. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Lecce-Cremonese e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 è il momento di Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 sarà il momento del Derby di Milano, Milan-Inter. La giornata si conclude lunedì 9 marzo alle 20.45 con Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Serie A, la programmazione della 28^ giornata
Venerdì 6 marzo
- ore 20.45: Napoli-Torino su DAZN 1 – [Fabbri]
Sabato 7 marzo
- ore 15.00: Cagliari-Como su DAZN 1 – [Marinelli]
- ore 18.00: Atalanta-Udinese su DAZN 1 - [Rapuano]
- ore 20.45: Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
Domenica 8 marzo
- ore 12.30: Lecce-Cremonese su DAZN 1 - [Sozza]
- ore 15.00: Bologna-Verona su DAZN 1 – [Mucera]
- ore 15.00: Fiorentina-Parma su DAZN 2 – [Zufferli]
- ore 18.00: Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
- ore 20.45: Milan-Inter su DAZN 1 – [Doveri]
Lunedì 9 marzo
- ore 20.45: Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Arena]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 28^ giornata
Sono sei i giocatori squalificati per la 28^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Freuler (Bologna)
- Terracciano (Cremonese)
- Parisi (Fiorentina)
- Valenti (Parma)
- Wesley (Roma)
- Pinamonti (Sassuolo)