Il ventottesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 6 a lunedì 9 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Pisa, Genoa-Parma e Lazio-Sassuolo. La giornata di Serie A che si apre venerdì 6 marzo alle 20.45 con Napoli-Torino. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Lecce-Cremonese e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 è il momento di Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 sarà il momento del Derby di Milano, Milan-Inter. La giornata si conclude lunedì 9 marzo alle 20.45 con Lazio-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.