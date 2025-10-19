Dove vedere Genoa-Parma

La partita Genoa-Parma, valida per la 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 19 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Parma

Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro il Parma in Serie A, il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro i gialloblù nel torneo con un punteggio complessivo di 4-1; l’ultima volta che il Grifone ha registrato più successi di fila contro una singola avversaria in massima serie, risale al periodo tra febbraio 2020 e aprile 2022 contro il Cagliari (cinque in quel caso). Il Genoa va a bersaglio da 11 match casalinghi di fila contro il Parma nel massimo campionato e, tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Cagliari (12) vanta una striscia aperta più lunga di partite interne con almeno una rete all’attivo nel torneo; l’ultimo clean sheet del Parma al Ferraris in massima serie risale all'11 dicembre 1994 (0-0). Con due punti nelle prime sei partite della Serie A 2025/26, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria (due come nel 2017/18). In generale, il Grifone non ha raggiunto quota tre punti dopo sette gare stagionali in massima serie solo due volte: nel 1957/58 e proprio nel 2017/18 (considerando sempre tre punti a vittoria). Dopo le sconfitte contro Bologna, Lazio e Napoli, il Genoa potrebbe perdere quattro match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, con Shevchenko in panchina. Il Parma ha segnato appena tre reti in queste prime sei giornate di campionato e non ha mai fatto peggio nella propria storia in Serie A dopo altrettanti match stagionali (tre anche nel 2006/07); i Ducali non hanno mai realizzato meno di quattro gol nelle prime sette gare giocate in un singolo torneo di massima serie. Il Parma non segna da tre trasferte di fila in Serie A e solo due volte nella sua storia è rimasta a secco di gol per più match esterni di fila nel torneo: la prima tra marzo e maggio 1992 (cinque, con Nevio Scala in panchina) e la seconda tra marzo e aprile 2013 (quattro, con Donadoni).