Conte non potrà contare su Meret e Hojlund: se l'infortunio del portiere risolve il ballottaggio con Milinkovic-Savic, l'indisponibilità del danese apre quello tra Lucca e Neres davanti. Gilmour pronto per essere il vice di Lobotka. Nell'Inter si va verso il ritorno di Acerbi e la coppia d'attacco Lautaro-Bonny con Pio Esposito pronto dalla panchina. Le probabili del match tra Napoli e Inter di sabato alle 18
NAPOLI (4-1-4-1) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte
- Conte perde per infortunio anche Meret in porta: al suo posto titolare Milinkovic-Savic
- Davanti Napoli senza Hojlund, che non ce la fa: aperto il ballottaggio tra Lucca e Neres, con il brasiliano che potrebbe giocare anche prima punta
- In difesa Beukema in ballotaggio su Juan Jesus
- Gilmour favoritissimo per essere nuovamente il vice Lobotka
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu
- Thuram non recupera e quindi sarà ancora una volta Bonny ad affiancare Lautaro Martinez
- Pronto Pio Esposito, nel caso dalla panchina
- Acerbi ha riposato nella trasferta in Belgio così come Mkhitaryan e Barella. Tutti e tre vanno verso una maglia da titolari