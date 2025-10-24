Conte non potrà contare su Meret e Hojlund: se l'infortunio del portiere risolve il ballottaggio con Milinkovic-Savic, l'indisponibilità del danese apre quello tra Lucca e Neres davanti. Gilmour pronto per essere il vice di Lobotka. Nell'Inter si va verso il ritorno di Acerbi e la coppia d'attacco Lautaro-Bonny con Pio Esposito pronto dalla panchina. Le probabili del match tra Napoli e Inter di sabato alle 18

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT