Napoli-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Conte non potrà contare su Meret e Hojlund: se l'infortunio del portiere risolve il ballottaggio con Milinkovic-Savic, l'indisponibilità del danese apre quello tra Lucca e Neres davanti. Gilmour pronto per essere il vice di Lobotka. Nell'Inter si va verso il ritorno di Acerbi e la coppia d'attacco Lautaro-Bonny con Pio Esposito pronto dalla panchina. Le probabili del match tra Napoli e Inter di sabato alle 18

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
terzino sinistro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
mediano
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
centrocampista centrale
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
esterno sinistro
Napoli
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
attaccante

NAPOLI (4-1-4-1) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

  • Conte perde per infortunio anche Meret in porta: al suo posto titolare Milinkovic-Savic
  • Davanti Napoli senza Hojlund, che non ce la fa: aperto il ballottaggio tra Lucca e Neres, con il brasiliano che potrebbe giocare anche prima punta
  • In difesa Beukema in ballotaggio su  Juan Jesus
  • Gilmour favoritissimo per essere nuovamente il vice Lobotka
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu

  • Thuram non recupera e quindi sarà ancora una volta Bonny ad affiancare Lautaro Martinez 
  • Pronto Pio Esposito, nel caso dalla panchina
  • Acerbi ha riposato nella trasferta in Belgio così come Mkhitaryan e Barella. Tutti e tre vanno verso una maglia da titolari

