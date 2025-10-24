Nel Parma, Cuesta deve rinunciare allo squalificato Ndiaye: al suo posto ci sarà Valenti. In avanti confermata la coppia Cutrone-Pellegrino. Assente Almqvist, in mediana ballottaggio tra Estevez e Odronez. Nel Como torna in panchina Fabregas dopo la squalifica. In difesa Moreno favorito su Valle a sinistra. Possibile il ritorno di Kuhn dal primo minuto. Rodriguez resta fuori per squalifica. In attacco confermati Morata e Nico Paz. Calcio d'inizio domenica alle 15
PARMA, la probabile formazione
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Estévez, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- Nella difesa della squadra di Cuesta mancherà lo squalificato Ndiaye. Sostituto naturale, come già successo settimana scorsa, è Valenti
- La coppia Cutrone-Pellegrino va verso la conferma visto che Oristanio ha rimediato una lesione di basso grado al muscolo adduttore destro. Possibile la sorpresa Djuric
- Fuori causa nell'ultimo allenamento Almqvist. Sulle fasce giocano Lovik e Britschgl mentre in mezzo c’è ballottaggio tra Estevez e Odronez
COMO, la probabile formazione
COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Santos Silva, Kempf; Vojvoda, da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz, Morata. All. Cesc Fabregas
- Fabregas, che tornerà in panchina dopo i due turni di stop, deve decidere in un paio di reparti a cominciare dal possibile ritorno di Kuhn
- Sempre assente per squalifica Rodriguez mentre Diao era tornato in panchina contro la Juventus. Probabile che contro il Parma entri a gara in corso
- Dietro si va verso la coppia Kempf-Diego Carlos. Moreno in pole su Valle ma c'è da decidere. Morata confermato al fianco di Nico Paz