Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parma-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Parma, Cuesta deve rinunciare allo squalificato Ndiaye: al suo posto ci sarà Valenti. In avanti confermata la coppia Cutrone-Pellegrino. Assente Almqvist, in mediana ballottaggio tra Estevez e Odronez. Nel Como torna in panchina Fabregas dopo la squalifica. In difesa Moreno favorito su Valle a sinistra. Possibile il ritorno di Kuhn dal primo minuto. Rodriguez resta fuori per squalifica. In attacco confermati Morata e Nico Paz. Calcio d'inizio domenica alle 15

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
PORTIERE
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centrale di destra
pubblicità
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala destra
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
centrocampista centrale
Parma
Nahuel Estévez
Nahuel Estévez
mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA, la probabile formazione

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Estévez, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • Nella difesa della squadra di Cuesta mancherà lo squalificato Ndiaye. Sostituto naturale, come già successo settimana scorsa, è Valenti
  • La coppia Cutrone-Pellegrino va verso la conferma visto che Oristanio ha rimediato una lesione di basso grado al muscolo adduttore destro. Possibile la sorpresa Djuric
  • Fuori causa nell'ultimo allenamento Almqvist. Sulle fasce giocano Lovik e Britschgl mentre in mezzo c’è ballottaggio tra Estevez e Odronez
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
difensore centrale di destra
pubblicità
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mezzala destra
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
mezzala sinistra
pubblicità
Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
esterno sinistro
Como
Nico Paz
Nico Paz
attaccante
pubblicità
Como
Álvaro Morata
Álvaro Morata
attaccante

COMO, la probabile formazione

COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Santos Silva, Kempf; Vojvoda, da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz, Morata. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas, che tornerà in panchina dopo i due turni di stop, deve decidere in un paio di reparti a cominciare dal possibile ritorno di Kuhn
  • Sempre assente per squalifica Rodriguez mentre Diao era tornato in panchina contro la Juventus. Probabile che contro il Parma entri a gara in corso
  • Dietro si va verso la coppia Kempf-Diego CarlosMoreno in pole su Valle ma c'è da decidere. Morata confermato al fianco di Nico Paz

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Milan-Pisa

guida tv

La partita Milan-Pisa, che apre l'8^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 24 ottobre alle ore...

Chivu: "Napoli? Innegabile sia importante"

inter

Alla vigilia del big match contro il Napoli, l'allenatore dell'Inter presenta la gara in...

Il calendario della 8^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre l’ottava giornata su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in...

La presentazione dell’8^ giornata Serie A

guida tv

L'8^ giornata di Serie A si apre venerdì 24 ottobre con Milan-Pisa, in diretta su Sky - canali...

Allegri: "Servono 74 punti per la Champions"

MILAN

Il Milan aprirà l'8^ giornata contro il Pisa (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE