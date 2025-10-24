Nel Parma, Cuesta deve rinunciare allo squalificato Ndiaye: al suo posto ci sarà Valenti. In avanti confermata la coppia Cutrone-Pellegrino. Assente Almqvist, in mediana ballottaggio tra Estevez e Odronez. Nel Como torna in panchina Fabregas dopo la squalifica. In difesa Moreno favorito su Valle a sinistra. Possibile il ritorno di Kuhn dal primo minuto. Rodriguez resta fuori per squalifica. In attacco confermati Morata e Nico Paz. Calcio d'inizio domenica alle 15

