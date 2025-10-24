Offerte Sky
Udinese-Lecce: le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

L'Udinese di Runjaic ospita il Lecce di Di Francesco. Nei friulani fiducia a Zaniolo, che dovrebbe fare coppia con Davis in attacco. Tanti dubbi invece a centrocampo: potrebbe tornare dall'inizio Piotrowski, ballottaggio tra Miller e Karlstrom. Nel Lecce, possibile conferma del blocco dei titolari. In attacco, il tridente dovrebbe essere Pierotti e Tete Morente ai lati di Stulic

IL PROGRAMMA DELLA 8^ GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
mezzala destra
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Miller, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • L’unico indisponibile in casa Udinese resta Kristensen che tornerà a dicembre. Dovrebbe essere confermato Il trio difensivo visto nell'ultima partita contro la Cremonese
  • Tanti dubbi a centrocampo: possibile ritorno dall'inizio per Piotrowski (in ballottaggio con Lovric) e ballottaggi tra Miller e Karlstrom e tra Kamara e Zemura
  • Davanti, al fianco di Zaniolo possono di fatto giocare tutti: Davis sembra in vantaggio su Bayo e Buksa  

 

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Goalkeeper
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
mezzala sinistra
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
esterno sinistro

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Eusebio Di Francesco

  • Possibile conferma del blocco dei titolari per Di Francesco
  • Camarda e Banda sono entrambi reduci da influenza: l’esterno e la punta centrale dovrebbero recuperare per la panchina
  • Stesso discorso per Sottil che deve ancora recuperare a pieno forma e ritmo dopo l'ultimo stop. In attacco, il tridente sarà Pierotti e Tete Morente ai lati di Stulic

