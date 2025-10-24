L'Udinese di Runjaic ospita il Lecce di Di Francesco. Nei friulani fiducia a Zaniolo, che dovrebbe fare coppia con Davis in attacco. Tanti dubbi invece a centrocampo: potrebbe tornare dall'inizio Piotrowski, ballottaggio tra Miller e Karlstrom. Nel Lecce, possibile conferma del blocco dei titolari. In attacco, il tridente dovrebbe essere Pierotti e Tete Morente ai lati di Stulic
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Miller, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
- L’unico indisponibile in casa Udinese resta Kristensen che tornerà a dicembre. Dovrebbe essere confermato Il trio difensivo visto nell'ultima partita contro la Cremonese
- Tanti dubbi a centrocampo: possibile ritorno dall'inizio per Piotrowski (in ballottaggio con Lovric) e ballottaggi tra Miller e Karlstrom e tra Kamara e Zemura
- Davanti, al fianco di Zaniolo possono di fatto giocare tutti: Davis sembra in vantaggio su Bayo e Buksa
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Eusebio Di Francesco
- Possibile conferma del blocco dei titolari per Di Francesco
- Camarda e Banda sono entrambi reduci da influenza: l’esterno e la punta centrale dovrebbero recuperare per la panchina
- Stesso discorso per Sottil che deve ancora recuperare a pieno forma e ritmo dopo l'ultimo stop. In attacco, il tridente sarà Pierotti e Tete Morente ai lati di Stulic