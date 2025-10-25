Dove vedere Cremonese-Atalanta

La partita Cremonese-Atalanta, dell'8^ giornata di Serie A, si gioca sabato 25 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso. Dalle 14 alle 28 appuntamento con La Casa dello Sport con Mario Giunta, Federico Zancan e Fabio Quagliarella. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Faouzi Ghoulam e Stefano Borghi.

I numeri di Cremonese e Atalanta

L'Atalanta ha pareggiato sette delle dodici partite di Serie A contro la Cremonese (4V, 1N), il 58% degli incontri, la percentuale più alta di pareggi per i bergamaschi rispetto a qualsiasi avversaria presente in questo campionato. In generale, comunque, i grigiorossi solo una volta in questi 12 confronti hanno battuto la Dea nel massimo torneo: 2-0 in casa il 6 febbraio 1994, con autorete di Montero e gol di Maspero. Considerando tutte le competizioni, l'Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte con la Cremonese (2N, 1P), dopo che nelle precedenti 12 la squadra bergamasca non aveva ottenuto nemmeno un successo fuori casa contro i grigiorossi (6N, 6P). La Cremonese ha perso solo una delle sette partite di Serie A (2V, 4N) in questa stagione, suo nuovo primato nel massimo torneo; prima del 2025/26, infatti, aveva sempre subito almeno tre sconfitte nelle prime otto gare di campionato (il record precedente, con tre ko nei primi otto turni, risaliva al 1993/94).

La Cremonese è imbattuta in casa da 10 partite (4V, 6N) tra Serie A e Serie B, includendo playoff; da marzo in avanti, escluse le neopromosse dalla Serie C, solo i grigiorossi e il Napoli (8V, 2N) sono rimasti imbattuti in gare casalinghe tra le due competizioni. L'Atalanta è, con il Bayern Monaco, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei in corso; tuttavia, è seconda solo al Celta Vigo (sette) per numero di pareggi (cinque), al pari di Elche e Rennes. Nel 2025 l'Atalanta ha conquistato 27 punti in Serie A in trasferta (8V, 3N, 1P), meno solo della Roma (32); inoltre, tra le squadre che hanno militato nel massimo campionato in entrambe le stagioni, è quella che ha concesso meno reti fuori casa nel periodo (sei).