Inter, infortunio Mkhitaryan: problema ai flessori della coscia sinistra

Il centrocampista dell'Inter è uscito per infortunio alla mezz'ora della partita contro il Napoli, facendosi male in occasione del rigore procurato su Di Lorenzo: la prima diagnosi parla di un problema ai flessori della coscia sinistra, svolgerà ulteriori controlli nelle prossime ore

Dopo l’infortunio rimediato nel corso del big match contro il Napoli, arrivano le prime notizie su Mkhitaryan: la prima diagnosi parla di un problema ai flessori della coscia sinistra, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Il centrocampista dell’Inter si è fatto male al 29’, in occasione del rigore fischiato a favore del Napoli, quando ha "tamponato" Di Lorenzo, che aveva allargato la gamba per difendere il pallone dall’intervento dell’avversario finendo per essere colpito: un contrasto in cui l’armeno ha avuto la peggio. Sostituito dall’ex della gara Zielinski al 32', per stabilire più precisamente l’entità dell’infortunio di Mkhitaryan saranno decisivi gli accertamenti a cui verrà sottoposto nelle prossime ore.

