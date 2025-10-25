Dopo l’infortunio rimediato nel corso del big match contro il Napoli, arrivano le prime notizie su Mkhitaryan: la prima diagnosi parla di un problema ai flessori della coscia sinistra, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Il centrocampista dell’Inter si è fatto male al 29’, in occasione del rigore fischiato a favore del Napoli, quando ha "tamponato" Di Lorenzo, che aveva allargato la gamba per difendere il pallone dall’intervento dell’avversario finendo per essere colpito: un contrasto in cui l’armeno ha avuto la peggio. Sostituito dall’ex della gara Zielinski al 32', per stabilire più precisamente l’entità dell’infortunio di Mkhitaryan saranno decisivi gli accertamenti a cui verrà sottoposto nelle prossime ore.