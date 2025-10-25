Sarri: "Juve alla pari col Real, sarà difficile"

Alla vigilia della sfida di domani sera alle 20.45 all'Olimpico, le parole dell'allenatore laziale: "Sarà gara difficile con una squadra che ha giocato alla pari col Real -ha detto Maurizio Sarri- A Madrid ho visto squadra in salute. Ricordi alla Juve? Pochi, stagione particolare ma soddisfazione per aver vinto lo scudetto con una squadra a fine ciclo”. Sui rapporti con la società: “Con Lotito ho parlato ieri sera, tutto nella norma: normale avere diversità di vedute col direttore”

“Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che ha giocato alla pari con Real”. Così Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia della sfida di domenica sera alle 20.45, allo stadio Olimpico contro la Juventus. “Servirà umiltà -ha detto l’allenatore della Lazio- sapendo che dovremo superare momenti di difficoltà con spirito di sacrificio. La Juventus a Como non è stata brillante ma le occasioni le ha avute, a Madrid ho visto una squadra in salute, io tutte queste difficoltà non le vedo. Ricordi alla Juve? Pochi. È stata una stagione particolare anche perché da marzo si è giocato a porte chiuse. La soddisfazione è aver vinto lo scudetto con una squadra a fine ciclo come si è poi visto. Togliamoci gli alibi. Entriamo dentro e lottiamo come nell’ultima partita. Da un punto di vista della mentalità è un passo avanti. Quello che dovremo fare anche domani”.