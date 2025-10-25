Tudor: "Esonero? Non penso a me stesso"

Nella sua Juve c'è qualcuno che sta dando segnali di leadership? E c'è una critica che le sta dando fastidio?

"Critiche? Non saprei. Leader? Locateli ha personalità e c'è sempre. Perin c'è sempre anche lui. Thuram in futuro può diventarlo. Yildiz lo è per modi di fare, impegno e qualità. Vlahovic ha personalità e peso, anche David è uno giusto che fa le cose per bene. In realtà ognuno deve tirar fuori qualcosa. Tornando al tema generazione: ognuno fa il confronto tra la propria e quelle più giovani. In generale, vedo un mondo sempre con meno empatia e più egoismo".