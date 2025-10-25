“ L’episodio del rigore è stato determinante per rompere l’equilibrio ed è nato da una valutazione da parte dell’assistente. Bisogna fare chiarezza e io sono per la centralità dell’arbitro ”. Al termine di Napoli-Inter, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta interviene per dire la sua in merito a uno degli episodi chiave del match, quello del rigore fischiato a favore del Napoli per un fallo di Mkhitaryan che in area “tampona” Di Lorenzo che aveva allargato la gamba per difendere il pallone finendo per essere toccato involontariamente dall’avversario. Rigore che non era stato immediatamente fischiato e che Mariani concede dopo qualche secondo, dopo una segnalazione del guardalinee. “ L’arbitro non aveva fischiato e appostato meglio di lui non poteva esserci nessuno . Credo che proprio questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del Var, che non poteva intervenire, ma le immagini avrebbero fatto molta chiarezza. Da lì la partita ha preso una svolta particolare . Poi il Napoli ha legittimato la vittoria nell’ultima mezz’ora, vincendo 3-1 e un 3-1 non si discute, ma secondo me è scaturita da questo elemento”.

"Lite Conte-Lautaro? Dinamiche di campo"

Il presidente dell'Inter poi aggiunge: “Rocchi ha detto più di una volta ‘Basta rigorini’. Io non faccio altro che dare un contributo e dire: ‘Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte e capire quali strumenti operare’. Io sono per la centralità dell’arbitro: se subentra un assistente che ha un’ottica molto ridotta rispetto a quella dell’arbitro, l’arbitro non può farsi condizionare”. Marotta infine racconta quello che era lo stato d’animo dello spogliatoio nerazzurro all’intervallo, con l’Inter in svantaggio proprio a causa del rigore poi trasformato da De Bruyne: “Giocatori nervosi dopo il rigore? Li ho visti all’intervallo e il rigore aveva creato amarezza e incazzatura, quindi il condizionamento c’è stato. Poi il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso e nessuno lo discute ma io mi riferisco alla cronologia della partita e alla decisione dell’arbitro e come è stata originata. La lite tra Conte e Lautaro? Sono dinamiche di campo, sorvolerei perché se ne vedono tante…”.