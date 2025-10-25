Dopo il colpaccio col Napoli, Baroni vuole regalare un'altra gioia ai tifosi. Non c'è il portiere Israel, al suo posto Paleari. Confermatissima la coppia d'attacco Adams-Simeone con Vlasic mezzala e Ngonge in panchina. Vieira punta alla prima vittoria in campionato e sceglie Ekhator, Norton Cuffy sulla linea dei trequartisti
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Paleari, Tamèze, Coco, Maripán, Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi, Adams, Simeone. All. Baroni
- Fuori Israel, al suo posto in porta Paleari. Tameze confermato nei difensori con Maripan e Coco
- In attacco di nuovo la coppia Simeone-Adams, in panchina sia Ngonge che Zapata
- Vlasic in mediana con Casadei incursore e Asllani a dettare i tempi in regia
GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione
Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira
- Vieira punta su Ekhator, in gol contro il Napoli prima della sosta ed entrato in campo molto bene dalla panchina col Parma
- Fiducia a Vitinha sulla sinistra, sulla fascia opposta Norton Cuffy con Sabelli terzino
- Ellertsson terzino sinistro, ancora dalla panchina Valentin Carboni e Colombo