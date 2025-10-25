Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino-Genoa, la probabili formazioni

Serie A

Dopo il colpaccio col Napoli, Baroni vuole regalare un'altra gioia ai tifosi. Non c'è il portiere Israel, al suo posto Paleari. Confermatissima la coppia d'attacco Adams-Simeone con Vlasic mezzala e Ngonge in panchina. Vieira punta alla prima vittoria in campionato e sceglie Ekhator, Norton Cuffy sulla linea dei trequartisti

LE ULTIME DAI CAMPI DELL'8^ GIORNATA

Probabili formazioni
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore di destra
pubblicità
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore di sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Mezzala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
pubblicità
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
pubblicità
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari, Tamèze, Coco, Maripán, Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi, Adams, Simeone. All. Baroni

  • Fuori Israel, al suo posto in porta Paleari. Tameze confermato nei difensori con Maripan e Coco
  • In attacco di nuovo la coppia Simeone-Adams, in panchina sia Ngonge che Zapata
  • Vlasic in mediana con Casadei incursore e Asllani a dettare i tempi in regia
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
Terzino destro
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale
pubblicità
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Ala destra
pubblicità
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Trequartista
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Ala sinistra
pubblicità
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
Centravanti

GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione

Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

  • Vieira punta su Ekhator, in gol contro il Napoli prima della sosta ed entrato in campo molto bene dalla panchina col Parma
  • Fiducia a Vitinha sulla sinistra, sulla fascia opposta Norton Cuffy con Sabelli terzino
  • Ellertsson terzino sinistro, ancora dalla panchina Valentin Carboni e Colombo

Serie A: Altre Notizie

De Bruyne segna su rigore e si fa male: sostituito

Serie A

Un problema muscolare alla coscia destra costringe Kevin De Bruyne a lasciare il campo durante...

Dove vedere Cremonese-Atalanta

guida tv

La partita Cremonese-Atalanta, dell'8^ giornata di Serie A, si gioca sabato 25 ottobre alle ore...

Sarri: "Juve alla pari col Real, sarà difficile"

lazio

Alla vigilia della sfida di domani sera alle 20.45 all'Olimpico, le parole dell'allenatore...

Tudor: "Esonero? Non penso a me stesso"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero alla viglia del match con la Lazio: "Yildiz il nostro giocatore più...

Dove vedere Napoli-Inter

guida tv

La partita tra Napoli e Inter dell'8^ giornata di Serie A si gioca sabato 25 ottobre alle 18 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE