Zanetti punta su Giovane e Sarr per conquistare la prima vittoria, in panchina Orban. Torna titolare Belghali al posto di Cham sulla destra, mentre nel Cagliari Pisacane rilancia Borrelli dall'inizio in coppia con Esposito, alle loro spalle Gaetano
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Sarr; All. Zanetti
- Zanetti opta per un cambio in attacco, fuori Orban e dentro Sarr con Giovane
- Belghali riprende il proprio posto a destra
- A centrocampo sia Gagliardini che Akpa Akpro
CAGLIARI (4-3-1-2) la probabile formazione
Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- Out Mina, al suo posto c'è Ze Pedro centrale con Obert largo a sinistra
- Gaetano si candida per un posto dal 1' come trequartista
- In attacco Borrelli in coppia con Esposito, dalla panchina Luvumbo