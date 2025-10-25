Offerte Sky
Verona-Cagliari, le probabili formazioni

Serie A

Zanetti punta su Giovane e Sarr per conquistare la prima vittoria, in panchina Orban. Torna titolare Belghali al posto di Cham sulla destra, mentre nel Cagliari Pisacane rilancia Borrelli dall'inizio in coppia con Esposito, alle loro spalle Gaetano

LE ULTIME DAI CAMPI DELL'8^ GIORNATA

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore centrale
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
Mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Mezzala sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Giovane Giovane
Giovane Giovane
Attaccante
Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
Attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Sarr; All. Zanetti

  • Zanetti opta per un cambio in attacco, fuori Orban e dentro Sarr con Giovane 
  • Belghali riprende il proprio posto a destra
  • A centrocampo sia Gagliardini che Akpa Akpro
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Terzino destro
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Mezzala sinistra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Trequartista
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccanti

CAGLIARI (4-3-1-2) la probabile formazione

Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • Out Mina, al suo posto c'è Ze Pedro centrale con Obert largo a sinistra
  • Gaetano si candida per un posto dal 1' come trequartista
  • In attacco Borrelli in coppia con Esposito, dalla panchina Luvumbo

