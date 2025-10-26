Dove vedere Fiorentina-Bologna

si gioca domenica 26 ottobre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Vanessa Leonardi e Marco Nosotti. Dalle 15.30 alle 17.55 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Massimo Gobbi. Dalle 20 c'è Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Poi il Club a cui si aggiungono- dalle 22.40 a mezzanotte e mezza- anche Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero e Stefano De Grandis. Dalle 20.45 alle 22.35 , invece, da non perdere Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara e Angelo Carotenuto.

I numeri di Fiorentina e Bologna

Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 58 su 146, completano 46 pareggi e 42 successi rossoblù. Equilibrio perfetto nelle ultime otto sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A, con quattro vittorie per parte; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 2 maggio 2021 (3-3 al Dall'Ara). La Fiorentina è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (10V, 3N), registrando ben nove clean sheet nel periodo; l'unico successo degli emiliani nel periodo al Franchi è arrivato il 5 febbraio 2023 (2-1 con gol di Orsolini e Posch per i felsinei, dopo la rete del pareggio di Saponara). Per la seconda volta nella sua storia la Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sette partite giocate in un campionato di Serie A, dopo il 1977/78 (3N, 4P). In quel caso i viola persero anche l'ottavo match. In più, per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la Fiorentina ha raccolto al massimo tre punti dopo le prime sette gare disputate in un torneo di Serie A. I viola, inoltre, non registravano una differenza reti di almeno -5 dopo sette gare stagionali di Serie A dal 2001/02 (-7, stagione dell'ultima retrocessione in Serie B). La Fiorentina ha perso le prime tre partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; i viola potrebbero, inoltre, subire quattro sconfitte interne di fila in Serie A solo per la terza volta nella loro storia. Il Bologna ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2000/01 e 2001/02 (13 in entrambi i casi con Francesco Guidolin allenatore); i felsinei solo una volta hanno ottenuto almeno 16 punti dopo otto match in una stagione nel massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria: nel 2000/01 (16). Il Bologna arriva da due successi di fila senza subire gol in campionato.