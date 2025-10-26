Cremonese-Atalanta, Juric: "Carnesecchi parli meno e pensi a parare": il botta e rispostabotta e risposta
Nel post-partita di Cremonese-Atalanta l'allenatore croato ha replicato alle parole di Carnesecchi, che aveva chiesto a tutti di darsi una svegliata altrimenti non si andrà lontano. "Ha sbagliato completamente - ha detto Juric -. Lui deve parlare meno e concentrarsi sul lavoro"
"Carnesecchi è ambizioso, però ha sbagliato completamente. Deve imparare a fare il professionista: parlare molto di meno, ma non solo lui, e concentrarsi sul lavoro e quello da fare in campo". Ivan Juric ha risposto così alle parole del suo portiere nel post-partita di Cremonese-Atalanta, gara pareggiata 1-1 dalla formazione bergamasca. "Io sono molto soddisfatto per come giocano - ha aggiunto l'allenatore croato -, però quando creo tantissimo da parecchio e non vinco mi dà fastidio e non credo Carnesecchi sia indicato per parlare della situazione. Si impegnano tutti, non è un discorso da fare, se crei 20 occasioni e non segni ci sono tanti motivi".
Cosa aveva detto Carnesecchi
Nell'intervista flash subito dopo il fischio finale, il portiere della Dea si era espresso così ai microfoni di Sky Sport: "Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata o arriveremo molto molto indietro. Dobbiamo darci una svegliata tutti quanti, dal primo all'ultimo me compreso, bisogna andare più forte, essere più cattivi, non si può prendere sempre gol alla prima occasione. Penso che sia una cosa di squadra, dobbiamo metterci lì, parlarne e darci una grandissima svegliata". E nel turno settimanale arriverà la sfida contro il Milan: "Dovremo fare una grande partita, dobbiamo vedere se siamo pronti o no - ha spiegato -. Chi è stanco deve alzare il braccio e dire ‘sono stanco, voglio riposare’. Quando si va in campo si deve dare l’anima. Io sono il primo che si deve dare una svegliata e mi devo analizzare. Con il Milan servirà un’altra gara o sarà molto complicato“.