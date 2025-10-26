Nel post-partita di Cremonese-Atalanta l'allenatore croato ha replicato alle parole di Carnesecchi, che aveva chiesto a tutti di darsi una svegliata altrimenti non si andrà lontano. "Ha sbagliato completamente - ha detto Juric -. Lui deve parlare meno e concentrarsi sul lavoro"

"Carnesecchi è ambizioso, però ha sbagliato completamente. Deve imparare a fare il professionista: parlare molto di meno, ma non solo lui, e concentrarsi sul lavoro e quello da fare in campo". Ivan Juric ha risposto così alle parole del suo portiere nel post-partita di Cremonese-Atalanta, gara pareggiata 1-1 dalla formazione bergamasca. "Io sono molto soddisfatto per come giocano - ha aggiunto l'allenatore croato -, però quando creo tantissimo da parecchio e non vinco mi dà fastidio e non credo Carnesecchi sia indicato per parlare della situazione. Si impegnano tutti, non è un discorso da fare, se crei 20 occasioni e non segni ci sono tanti motivi".