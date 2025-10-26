Dove vedere Torino-Genoa

La partita Torino-Genoa, valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 26 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Genoa

Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8V, 5N), l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 18 marzo 2022 al Ferraris (1-0 con gol di Manolo Portanova). Le due formazioni hanno però pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in Serie A. Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 delle ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26V, 14N): l'unico successo rossoblù fuori casa nel periodo risale al 24 maggio 2009 (3-2 con Gasperini in panchina, doppietta di Diego Milito e gol di Rubén Olivera per i liguri). Dopo il successo per 1-0 contro il Napoli, il Torino potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo scorso (contro Milan e Monza in quel caso). I granata hanno registrato tre clean sheet in sette match di questa Serie A, tanti quanti nelle precedenti 16 gare nel massimo campionato. Il Genoa è una delle quattro formazioni ancora senza vittoria nel campionato in corso, insieme a Fiorentina, Hellas Verona e Pisa. Nella sua storia in Serie A, il Grifone solo una volta non ha vinto alcuna delle prime otto partite stagionali: nel 1976/77 (4N, 4P in quel caso e comunque 10° posto finale in classifica). Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 14 gare di Serie A (5N, 8P): 3-1 in trasferta contro il Bologna, nell'ultima giornata dello scorso campionato. In più, dopo lo 0-0 del match più recente contro il Parma, il Genoa potrebbe pareggiare due partite consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso marzo (contro Empoli e Cagliari).