Dove vedere Hellas Verona-Cagliari

I numeri di Hellas Verona e Cagliari

Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona senza subire gol; i sardi potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli scaligeri solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1971 e il 1972, mentre non hanno mai registrato tre clean sheet di fila contro i veneti nel torneo. L'Hellas Verona ha vinto 15 delle 38 sfide contro il Cagliari in Serie A (11N, 12P), solo contro la Fiorentina (16) i veneti hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. L'Hellas Verona è rimasta imbattuta in 17 delle 19 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (10V, 7N), tuttavia uno dei due successi sardi in trasferta contro i gialloblù è arrivato proprio nella gara più recente (2-0 lo scorso 28 aprile, con i gol di Pavoletti e Deiola). L'Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato (9N, 6P), 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio, rimanendo a secco di gol in ben 10 di queste, comprese cinque delle ultime sei. L'Hellas è sia la squadra che ha segnato meno reti (solo due) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei sia quella con la peggior percentuale realizzativa (2,0%), infatti solo due dei 99 tiri totali degli scaligeri si sono trasformati in gol. Il Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria 2-1 contro il Lecce e pareggio 1-1 contro l'Udinese); i sardi potrebbero rimanere imbattuti in tre gare fuori casa di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (2V, 1N in quel caso).