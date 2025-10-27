Allegri: "Loftus Cheek ok per Atalanta-Milan"

Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan, uno dei due anticipi della 9^ gironata di Serie A. Il Milan è attualmente secondo in classifica a un punto di distanza da Napoli e Roma; l'Atalanta è settima a 12 punti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Parlando sulla carta, per quello che vale: nizia un ciclo di partite improtanti per il Milan: Atalanta, Roma, parma, poi l derby dopo la sosta. Come ci arriva la squadra? "Sapevamo di avere un calendario difficile prima e dopo la sosta. Ma sono tutte partite difficili. Anche col Pisa ci siamo complicati la vita. Prepariamo bene la gara di domani, dove recuperemo Loftus Cheek. Prima del Parma dovremmo recuperare Pulisic mertre Estupinian dovrebbe rientrare con la Roma. La cosa più importante è riavere gli infortunati. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma sono sufficienti per affrotare al meglio queste 3 partite ravvicinate"

Nkunku come sta? Con l'Atalanta c'è un rischio stanchezza? "Sta crescendo di condizione, è tornato dalla Nazionale ed è rimasto fermo un po' di giorni per un problema al dito. Ci aspettiamo molto da lui. Devo decidere se domani partirà dall'inizio o meno. Sulla seconda domanda se giocano gli stessi si conoscono meglio e magari giochiamo meglio... A livello fisico in questo periodo di incontri ravvicinati ci saranno meno allenamenti. E' la fase più pericolosa per gli infortuni che possono derivare dall'accumulo di partite. Giocare a Bergamo è sempre difficile, l'Atalanta è una delle andidate ai primi quattro posti, è uno scontro diretto"

Solo due volte una squadra senza un attaccante da 20 gol ha vinto lo scudetto: Leao può farli? "Io credo di sì. Sta crescendo di condizione, si sta calando nel ruolo di attaccante. Deve migliorare dentro l'area, dove serve essere più cinici: ha avuto occasioni importanti che non ha sfruttato. Deve migliorare come tutta la squadra".

Le difficoltà di Gimenez "Può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che se con la Fiorentina entra e fa bene deve giocare e se con il Pisa non la fa, non deve giocare. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan"

Come giudica la classfica della Serie A? "Il campionato italiano in questo momento è aperto, poi vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati. Ecco perché il pareggio col Pisa ci servirà per il futuro: sulla carta sono due punti persi, ma in realtà è un punto guadagnato per quanto successo in campo. E ora dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica come l'Atalanta. E poi prepararsi al meglio per la partita di domenica contro la Roma".

Gli errori arbitrali sono aumentati: come se ne esce? "Si va avanti, indietro non si può andare... Fare l'arbitro in questo calcio che va a velocità pazzesca è molto difficile. Il Var ha migliorato tantissime cose. Le discussioni nascono quando le cose diventano soggettive. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare e sbagliare come tutti noi. Ci vuole più serenità nell'accettare le situazioni: quando sono a favore chiudiamo un occhio, quando invece sono contro si apre anche il terzo occhio (risata, ndr)... Col tempo tutto si sistemerà per il meglio".