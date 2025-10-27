Il centrocampista, che aveva chiesto il cambio un problema muscolare nella gara contro il Napoli, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Dovrebbe tornare per fine novembre, difficile che recuperi per il derby del 23/11. Lavoro personalizzato per Thuram che dovrebbe tornare in gruppo tra giovedì e venerdì; Frattesi è a disposizione per il turno infrasettimanale con la Fiorentina

Dopo il problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio nel primo tempo del match contro il Napoli, Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra . Il centrocampista dell' Inter dovrebbe tornare a fine novembre , difficile che possa recuperare in tempo per essere a disposizione nel derby in programma il 23 novembre alle 20.45.

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nel comunicato nerazzurro -. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".

Personalizzato per Thuram, Frattesi in gruppo

Intanto la squadra di Chivu è tornata in campo per preparare la gara del turno infrasettimanale di mercoledì alle 20.45, quando a San Siro arriverà la Fiorentina (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marcus Thuram ha svolto un allenamento personalizzato sul campo: non ci sarà contro la Viola, dovrebbe tornare in gruppo tra giovedì e venerdì ed essere a disposizione per la trasferta di Verona. Davide Frattesi, invece, si è allenato in gruppo e contro la Fiorentina ci sarà. Terapie per Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro.