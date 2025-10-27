Offerte Sky
Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live

La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve. Per sostituirlo scelta interna: il nome in cima alla lista è Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Le news in diretta

Brambilla la soluzione interna contro l'Udinese

Potrebbe essere Massimo Brambilla il sostituto di Igor Tudor per la partita contro l'Udinese: una soluzione interna, visto che è l'allenatore della Juventus Next Gen

Il calendario Juve: le prossime partite

I numeri di Tudor alla Juventus

Possibile una soluzione interna

Al momento una delle possibilità per sostituire Tudor è la soluzione interna, ovvero uno degli allenatori del club 

Esonerato Tudor

Igor Tudor non sarà più l'allenatore della Juventus, questa la decisione del club che sarà annunciata a breve.

