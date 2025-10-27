Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live
La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve. Per sostituirlo scelta interna: il nome in cima alla lista è Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Le news in diretta
Brambilla la soluzione interna contro l'Udinese
Il calendario Juve: le prossime partite
I numeri di Tudor alla Juventus
