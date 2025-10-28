Italiano dimesso dall'ospedale dopo la polmonite

Il club rossoblù ha comunicato in una nota pubblicata sul proprio sito che l’allenatore, ricoverato da lunedì scorso al Policlinico di Bologna per una polmonite, è in buone condizioni ed è stato dimesso in mattinata. Italiano rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico. L’allenatore, per il match interno di domani contro il Torino, non dovrebbe comunque andare in panchina, dove ci sarà ancora il vice Niccolini

Vincenzo Italiano è stato dimesso ed in condizioni buone dopo la polmonite che lo aveva costretto al ricovero la scorsa settimana. L’allenatore del Bologna, che da lunedì della scorsa settimana si trovava al Policlinico S. Orsolo-Malpighi, ha lasciato questa mattina l’ospedale. “Nella mattinata di oggi -si legge in una nota pubblicata dal Bologna sul proprio sito- Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”.