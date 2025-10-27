Offerte Sky
Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 9^ giornata

Serie A
Introduzione

Napoli-Inter non ha portato solo gol e polemiche arbitrali. Il big match del Maradona ha "colpito" sia Conte che Chivu. Ancora negli occhi di tutti la faccia di Kevin De Bruyne dopo il rigore segnato: per il centrocampista belga si teme un lungo stop. A Castelvolturno monitorate anche le condizioni di David Neres che però potrebbe saltare l'infrasettimanale

In casa Inter si aspettano notizie sulla possibile data di rientro di Mkhitaryan: il centrocampista attende il responso ufficiale degli esami. In caso di problema "lieve" lo stop sarebbe con "vista" sul derby (o sul Real in Champions) a fine novembre. In caso contrario l'armeno rischia di tornare a fine 2025.

Un solo squalificato dal Giudice Sportivo: Holm salta la sfida del suo Bologna contro il Torino dopo il rosso rimediato a Firenze. Fabio Grosso tira un sospiro di sollievo sul fronte Berardi ma probabilmente dovrà rinunciare a due centrali difensivi

Ecco la situazione squadre per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del turno infrasettimanale

Quello che devi sapere

ATALANTA

9^ giornata Atalanta-Milan
  

  • SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026

BOLOGNA

9^ giornata Bologna-Torino
 

  • HOLM: squalificato un turno. Salta il Torino
  • ODGAARD - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la gara contro il Torino
  • IMMOBILE - Lesione del retto femorale. In forte dubbio convocazione per la 9^ giornata

CAGLIARI

9^ giornata Cagliari-Sassuolo
 

  • MINA - Problema al bicipite femorale della gamba sinistra. Recuperabile per la 9^ giornata
  • DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 9^ giornata
  • DI PARDO - Affaticamento muscolare. Rientro previsto a inizio novembre
  • RADUNOVIC Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Salta anche il Sassuolo
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026

 

COMO

9^ giornata Como-Verona
 

  • SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 9^ giornata
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro possibile a inizio novembre

CREMONESE

9^ giornata Genoa-Cremonese
 

  • SANABRIA - Problema al polpaccio. Difficile che recuperi per la sfida contro il Genoa
  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anno
  • PEZZELLA - Leggera contusione. Recuperabile per la 9^ giornata
  • BONDO - Attacco febbrile. Recuperabile per la 9^ giornata
  • GRASSI - Noie muscolari. In dubbio per la 9^ giornata
  • MOUMBAGNA – Lesione al flessore. In forte dubbio per la sfida contro il Genoa

FIORENTINA

9^ giornata Inter-Fiorentina
  

  • LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
  • KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro possibile per la 10^ di campionato

GENOA

9^ giornata Genoa-Cremonese
 

  • STANCIU - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Recuperabile per la 9^ giornata
  • MARCANDALLI - Affaticamento muscolare. Possibile rientro tra i convocati per la gara contro la Cremonese

INTER

9^ giornata Inter-Fiorentina
 

  • THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.  Il suo rientro in gruppo è previsto dopo la sfida contro la Fiorentina
  • MKHITARYAN - Problema ai flessori della coscia sinistra. Rischia di tornare a dicembre
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
  • DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Salta la Fiorentina

JUVENTUS

9^ giornata Juventus-Udinese
 

  • BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. I tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane
  • CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
  • PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre

LAZIO

9^ giornata Pisa-Lazio
 

  • NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto entro la prima metà di novmebre
  • CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
  • CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
  • ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
  • DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato

LECCE

9^ giornata Lecce-Napoli
  

  • SOTTIL - Affaticamento muscolare. Salta anche il Napoli
  • COULIBALY - Ha saltato l'8^ giornata per un attacco influenzale. Recuperabile per la sfida contro il Napoli
  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
  • PEREZ - Problema alla coscia. Salta L'Udinese
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto a novembre

MILAN

9^ giornata Atalanta-Milan
  

  • PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Out contro l'Atalanta
  • ESTUPINAN - Distorsione alla caviglia. Salta anche la 9^ giornata
  • RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
  • LOFTUS-CHEEK - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 9^ giornata
  • JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre

NAPOLI

9^ giornata Lecce-Napoli
 

  • DE BRUYNE - Sospetta lesione di alto grado al bicipite femorale. In attesa di accertamenti. Out contro il Lecce
  • MERET - frattura del secondo metatarso del piede destro. Stop di almeno due mesi
  • NERES - Affaticamento muscolare. In dubbio per Lecce
  • RRAHMANI - Problema fisico. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Lecce
  • HOJLUND - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 9^ giornata
  • LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Rientro previsto a inizio novembre
  • CONTINI - frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
  • LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre

PARMA

9^ giornata Roma-Parma
 

  • ALMQVIST - Problema fisico. In forte dubbio per la gara contro la Roma
  • VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
  • ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Rientro previsto per la prima metà di novembre
  • ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a metà dicembre
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

9^ giornata Pisa-Lazio
 

  • ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
  • MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Salta anche la Lazio
  • DENOON - Problema muscolare. In forte dubbio per la 9^ giornata
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025

ROMA

9^ giornata Roma-Parma

  • ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire

SASSUOLO

9^ giornata Cagliari-Sassuolo

  • BERARDI - Ha accusato girmenti di testa ma gli esami hanno dato esito negativo. Recuperabile per la trasferta di Cagliari
  • MUHAREMOVIC - Problema fisico. In dubbio per la 9^ giornata
  • ROMAGNA - Problema fisico. Ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Difficile il recupero per la 9^ giornata
  • BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Rientro a metà novembre
  • PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti

TORINO

9^ giornata Bologna-Torino
  

  • ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. In forte dubbio per la 9^ giornata
  • NKOUNKOU - distrazione dell'adduttore della coscia sinistra. Possibile rientro nella seconda metà di novembre
  • ANJORIN - Fascite plantare. Resta indisponibile anche per la 9^ giornata
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

9^ giornata Juventus-Udinese
 

  • KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà dicembre

VERONA

9^ giornata Como-Verona
 

  • UNAI NUNEZ: uscito per un problema alla spalla. In forte dubbio per la 9^ giornata
  • KASTANOS - Contusione a una caviglia. In dubbio per la trasferta di Como
  • OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per la 9^ giornata
  • AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto a novembre
  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026

