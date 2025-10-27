Introduzione
Napoli-Inter non ha portato solo gol e polemiche arbitrali. Il big match del Maradona ha "colpito" sia Conte che Chivu. Ancora negli occhi di tutti la faccia di Kevin De Bruyne dopo il rigore segnato: per il centrocampista belga si teme un lungo stop. A Castelvolturno monitorate anche le condizioni di David Neres che però potrebbe saltare l'infrasettimanale
In casa Inter si aspettano notizie sulla possibile data di rientro di Mkhitaryan: il centrocampista attende il responso ufficiale degli esami. In caso di problema "lieve" lo stop sarebbe con "vista" sul derby (o sul Real in Champions) a fine novembre. In caso contrario l'armeno rischia di tornare a fine 2025.
Un solo squalificato dal Giudice Sportivo: Holm salta la sfida del suo Bologna contro il Torino dopo il rosso rimediato a Firenze. Fabio Grosso tira un sospiro di sollievo sul fronte Berardi ma probabilmente dovrà rinunciare a due centrali difensivi
Ecco la situazione squadre per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del turno infrasettimanale
Quello che devi sapere
ATALANTA
9^ giornata Atalanta-Milan
- SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
BOLOGNA
9^ giornata Bologna-Torino
- HOLM: squalificato un turno. Salta il Torino
- ODGAARD - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la gara contro il Torino
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. In forte dubbio convocazione per la 9^ giornata
CAGLIARI
9^ giornata Cagliari-Sassuolo
- MINA - Problema al bicipite femorale della gamba sinistra. Recuperabile per la 9^ giornata
- DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 9^ giornata
- DI PARDO - Affaticamento muscolare. Rientro previsto a inizio novembre
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Salta anche il Sassuolo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
9^ giornata Como-Verona
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 9^ giornata
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro possibile a inizio novembre
CREMONESE
9^ giornata Genoa-Cremonese
- SANABRIA - Problema al polpaccio. Difficile che recuperi per la sfida contro il Genoa
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anno
- PEZZELLA - Leggera contusione. Recuperabile per la 9^ giornata
- BONDO - Attacco febbrile. Recuperabile per la 9^ giornata
- GRASSI - Noie muscolari. In dubbio per la 9^ giornata
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. In forte dubbio per la sfida contro il Genoa
FIORENTINA
9^ giornata Inter-Fiorentina
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro possibile per la 10^ di campionato
GENOA
9^ giornata Genoa-Cremonese
- STANCIU - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Recuperabile per la 9^ giornata
- MARCANDALLI - Affaticamento muscolare. Possibile rientro tra i convocati per la gara contro la Cremonese
INTER
9^ giornata Inter-Fiorentina
- THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il suo rientro in gruppo è previsto dopo la sfida contro la Fiorentina
- MKHITARYAN - Problema ai flessori della coscia sinistra. Rischia di tornare a dicembre
- DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Salta la Fiorentina
JUVENTUS
9^ giornata Juventus-Udinese
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. I tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre
LAZIO
9^ giornata Pisa-Lazio
- NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto entro la prima metà di novmebre
- CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
9^ giornata Lecce-Napoli
- SOTTIL - Affaticamento muscolare. Salta anche il Napoli
- COULIBALY - Ha saltato l'8^ giornata per un attacco influenzale. Recuperabile per la sfida contro il Napoli
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- PEREZ - Problema alla coscia. Salta L'Udinese
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto a novembre
MILAN
9^ giornata Atalanta-Milan
- PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Out contro l'Atalanta
- ESTUPINAN - Distorsione alla caviglia. Salta anche la 9^ giornata
- RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- LOFTUS-CHEEK - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 9^ giornata
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
9^ giornata Lecce-Napoli
- DE BRUYNE - Sospetta lesione di alto grado al bicipite femorale. In attesa di accertamenti. Out contro il Lecce
- MERET - frattura del secondo metatarso del piede destro. Stop di almeno due mesi
- NERES - Affaticamento muscolare. In dubbio per Lecce
- RRAHMANI - Problema fisico. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Lecce
- HOJLUND - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 9^ giornata
- LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Rientro previsto a inizio novembre
- CONTINI - frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
9^ giornata Roma-Parma
- ALMQVIST - Problema fisico. In forte dubbio per la gara contro la Roma
- VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
- ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a metà dicembre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
9^ giornata Pisa-Lazio
- ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Salta anche la Lazio
- DENOON - Problema muscolare. In forte dubbio per la 9^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
9^ giornata Roma-Parma
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
9^ giornata Cagliari-Sassuolo
- BERARDI - Ha accusato girmenti di testa ma gli esami hanno dato esito negativo. Recuperabile per la trasferta di Cagliari
- MUHAREMOVIC - Problema fisico. In dubbio per la 9^ giornata
- ROMAGNA - Problema fisico. Ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Difficile il recupero per la 9^ giornata
- BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Rientro a metà novembre
- PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti
TORINO
9^ giornata Bologna-Torino
- ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. In forte dubbio per la 9^ giornata
- NKOUNKOU - distrazione dell'adduttore della coscia sinistra. Possibile rientro nella seconda metà di novembre
- ANJORIN - Fascite plantare. Resta indisponibile anche per la 9^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
9^ giornata Juventus-Udinese
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà dicembre
VERONA
9^ giornata Como-Verona
- UNAI NUNEZ: uscito per un problema alla spalla. In forte dubbio per la 9^ giornata
- KASTANOS - Contusione a una caviglia. In dubbio per la trasferta di Como
- OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per la 9^ giornata
- AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto a novembre
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026