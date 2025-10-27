Introduzione

Napoli-Inter non ha portato solo gol e polemiche arbitrali. Il big match del Maradona ha "colpito" sia Conte che Chivu. Ancora negli occhi di tutti la faccia di Kevin De Bruyne dopo il rigore segnato: per il centrocampista belga si teme un lungo stop. A Castelvolturno monitorate anche le condizioni di David Neres che però potrebbe saltare l'infrasettimanale



In casa Inter si aspettano notizie sulla possibile data di rientro di Mkhitaryan: il centrocampista attende il responso ufficiale degli esami. In caso di problema "lieve" lo stop sarebbe con "vista" sul derby (o sul Real in Champions) a fine novembre. In caso contrario l'armeno rischia di tornare a fine 2025.



Un solo squalificato dal Giudice Sportivo: Holm salta la sfida del suo Bologna contro il Torino dopo il rosso rimediato a Firenze. Fabio Grosso tira un sospiro di sollievo sul fronte Berardi ma probabilmente dovrà rinunciare a due centrali difensivi



Ecco la situazione squadre per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del turno infrasettimanale