Nel Como in difesa si va verso la coppia Ramon-Kempf al centro con Posch e Valle come terzini. Kuhn dal primo minuto insieme a Paz e Rodriguez. In attacco Douvikas. Per il Verona, invece, Zanetti potrebbe schierare Sarr dal 1' al posto di Giovane. Calcio d'inizio domani, mercoledì 29 ottobre, alle 18.30
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Posch, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Kühn, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Nessun squalificato, tra gli Indisponibili, invece, Dossena e Sergi Roberto
- Dietro si va verso la coppia Ramon-Kempf al centro con Posch e Valle come terzini.
- Nico Paz alle spalle di Douvikas, preferito a Morata, con Kuhn e Rodriguez sugli esterni.
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Frese; Orban, Sarr. All. Paolo Zanetti
- Zanetti opta per un cambio in attacco, dentro Sarri dal 1', con Giovane verso un turno di riposo
- Belghali riprende il proprio posto a destra.
- A centrocampo sia Gagliardini che Akpa Akpro.
- Nessun squalificato, ma tra gli indisponibili ci sono Suslov, Oyegoke, Al-Musrati e Unai Nunez.