Como-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Como in difesa si va verso la coppia Ramon-Kempf al centro con Posch e Valle come terzini. Kuhn dal primo minuto insieme a Paz e Rodriguez. In attacco Douvikas. Per il Verona, invece, Zanetti potrebbe schierare Sarr dal 1' al posto di Giovane. Calcio d'inizio domani, mercoledì 29 ottobre, alle 18.30

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Portiere
Como
Stefan Posch
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
difensore centrale
Como
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
mediano
Como
Máximo Perrone
mediano
Como
Nicolas Kühn
esterno destro
Como
Nico Paz
trequartista
Como
Jesús Rodriguez
esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
centravanti

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Posch, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Kühn, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Nessun squalificato, tra gli Indisponibili, invece, Dossena e Sergi Roberto
  • Dietro si va verso la coppia Ramon-Kempf al centro con Posch e Valle come terzini.
  • Nico Paz alle spalle di Douvikas, preferito a Morata, con Kuhn e Rodriguez sugli esterni.
Verona
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
difensore destro
Verona
Victor Nelsson
Defensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
difensore sinistro
Verona
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Suat Serdar
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
centrocampista
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
esterno sinistro
Verona
Gift Orban
attaccante
Verona
Amin Sarr
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Frese; Orban, Sarr. All. Paolo Zanetti

  • Zanetti opta per un cambio in attacco, dentro Sarri dal 1', con Giovane verso un turno di riposo
  • Belghali riprende il proprio posto a destra.
  • A centrocampo sia Gagliardini che Akpa Akpro.
  • Nessun squalificato, ma tra gli indisponibili ci sono Suslov, Oyegoke, Al-Musrati e Unai Nunez.

