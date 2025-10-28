Incidente d’auto per Josep Martinez: muore un uomo

Offerte Sky
Josep Martinez, incidente d'auto vicino ad Appiano Gentile: morto un uomo

live fenegrò (co)

Il secondo portiere dell’Inter era alla guida dell’auto che questa mattina ha investito un uomo di 81 anni in carrozzina, uccidendolo, a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Nonostante i soccorsi e la richiesta di intervento dell’elicottero, l’uomo è deceduto sul posto. La strada è stata chiusa al traffico. Da chiarire le dinamiche dell’incidente. Annullata la conferenza stampa di Chivu alla vigilia della partita di domani con la Fiorentina

LIVE

Martinez sotto choc: la ricostruzione

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, l'uomo sulla carrozzina avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Il 27enne spagnolo, che si sarebbe subito fermato a prestare i primi soccorsi, sta facendo ora dei controlli perché è ancora in stato di choc

Incidente Martinez, le news da Appiano Gentile

Con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, le notizie sull’incidente che questa mattina ha visto coinvolto il secondo portiere Josep Martinez: lo spagnolo era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso un uomo di 81 anni

Josep Martinez, chi è il portiere dell’Inter

Spagnolo di 27 anni, Josep Martinez gioca dalla scorsa stagione nell'Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre 2024 nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021

Inter, annullata la conferenza di Chivu

Prevista per le ore 14 di oggi ad Appiano Gentile, è stata annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Lo ha comunicato l’Inter sul proprio sito

Incidente Martinez, dinamiche da chiarire

Le circostanze in cui è avvenuto l’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone

Incidente a Fenegrò (Como): muore un uomo

Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’incidente sarebbe avvenuto sulla strada per Appiano Gentile, a circa 5 km dal centro sportivo nerazzurro

