Incidente d’auto per Josep Martinez: muore un uomo

Josep Martinez, incidente d'auto vicino ad Appiano Gentile: morto un uomo
Il secondo portiere dell’Inter era alla guida dell’auto che questa mattina ha investito un uomo di 81 anni in carrozzina, uccidendolo, a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Nonostante i soccorsi e la richiesta di intervento dell’elicottero, l’uomo è deceduto sul posto. La strada è stata chiusa al traffico. Da chiarire le dinamiche dell’incidente. Annullata la conferenza stampa di Chivu alla vigilia della partita di domani con la Fiorentina
Martinez sotto choc: la ricostruzione
Secondo una prima, sommaria ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, l'uomo sulla carrozzina avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Il 27enne spagnolo, che si sarebbe subito fermato a prestare i primi soccorsi, sta facendo ora dei controlli perché è ancora in stato di choc
Incidente Martinez, le news da Appiano Gentile
Con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, le notizie sull’incidente che questa mattina ha visto coinvolto il secondo portiere Josep Martinez: lo spagnolo era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso un uomo di 81 anni
Josep Martinez, chi è il portiere dell’Inter
Spagnolo di 27 anni, Josep Martinez gioca dalla scorsa stagione nell'Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre 2024 nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021
Inter, annullata la conferenza di Chivu
Prevista per le ore 14 di oggi ad Appiano Gentile, è stata annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Lo ha comunicato l’Inter sul proprio sito
Incidente Martinez, dinamiche da chiarire
Le circostanze in cui è avvenuto l’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone
Incidente a Fenegrò (Como): muore un uomo
Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’incidente sarebbe avvenuto sulla strada per Appiano Gentile, a circa 5 km dal centro sportivo nerazzurro