Incidente d’auto per Josep Martinez: muore un uomo

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, l'uomo sulla carrozzina avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Il 27enne spagnolo, che si sarebbe subito fermato a prestare i primi soccorsi, sta facendo ora dei controlli perché è ancora in stato di choc