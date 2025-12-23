Un passo avanti concreto verso la costruzione della nuova casa dei tifosi giallorossi. Il club di Friedkin ha consegnato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio. Un passaggio fondamentale che rende un po’ più vicina la realizzazione dell’impianto sportivo tanto atteso



Un buon Natale per i tifosi della Roma con il sogno stadio che è un po’ più vicino. La proprietà giallorossa ha depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo impianto sportivo a Pietralata. Il documento spiega come sarà fatto, i costi e come impatterà sul quartiere. Si tratta di un passaggio reale, che precede il progetto esecutivo e "che rappresenta – scrive il club giallorosso – la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro".

Il dossier è stato depositato in Campidoglio: le anticipazioni della Roma "Il nuovo stadio – aggiunge il club in una nota - sarà caratterizzato da una curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale".



Il ringraziamento al sindaco Roberto Gualtieri "Per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento". La Roma ringrazia inoltre "le istituzioni di Roma Capitale, le autorità locali e tutti gli interlocutori coinvolti per il lavoro svolto insieme, che proseguirà anche nei prossimi mesi".