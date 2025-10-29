Dove vedere Bologna-Torino

La partita tra Bologna e Torino della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 29 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Bologna-Torino, valida per la 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky.

I numeri di Bologna e Torino

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 23 gare contro questa avversaria nella competizione (10N, 9P). Il Torino non vince contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A dal 16 aprile 2016 (4V, 5P) e, tra le avversarie attualmente nel torneo, ha una serie aperta più lunga di gare esterne senza successi solo contro Inter (10), Napoli (13), Juventus (19) e Milan (29). Il Bologna ha vinto tutte le prime tre sfide disputate al Dall'Ara in questa Serie A, segnando sette reti e subendone una sola. I rossoblù potrebbero centrare quattro successi nelle prime quattro gare casalinghe in massima serie per la seconda volta dall’inizio degli anni ’70, dopo esserci riusciti nel 2002/03 sotto la guida di Guidolin. Dopo una serie di 18 partite consecutive senza vittorie, con una media di 0.8 gol segnati nei turni di Serie A giocati di mercoledì (8N, 10P), il Bologna ha ottenuto quattro successi negli ultimi sette match di questo tipo (1N, 2P) realizzando il doppio delle reti in media a incontro. Il Torino è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso tutte le precedenti quattro gare esterne nella competizione con un punteggio complessivo di 0-9. Due vittorie di fila per il Torino in campionato (contro Napoli e Genoa): i granata non centrano tre successi consecutivi nello stesso campionato di Serie A da marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina.