Giovedì 30 aprile, alle 18:30, il Cagliari ospita il Sassuolo per la 9^giornata di Serie A. Pisacane punta sul trio Zappa-Luperto-Obert in difesa, con Adopo, Prati e Folorunsho al centro del campo. Palestra-Felici sugli esterni, in attacco la coppia Esposito-Borrelli. Per Grosso, a centrocampo di ballottaggi Matic-Lipani e Thorstvedt-Vranx. Davanti Volpato e Laurienté gli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il tridente

