Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Giovedì 30 aprile, alle 18:30, il Cagliari ospita il Sassuolo per la 9^giornata di Serie A. Pisacane punta sul trio Zappa-Luperto-Obert in difesa, con Adopo, Prati e Folorunsho al centro del campo. Palestra-Felici sugli esterni, in attacco la coppia Esposito-Borrelli. Per Grosso, a centrocampo di ballottaggi Matic-Lipani e Thorstvedt-Vranx. Davanti Volpato e Laurienté gli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il tridente

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
difensore di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
difensore di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
Cagliari
Mattia Felici
Mattia Felici
esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane

  • Pisacane punta su Obert insieme a Zappa e Luperto in difesa
  • A centrocampo c'è Adopo con Prati e Folorunsho. Sugli esterni Palestra e Felici
  • Davanti la coppia Esposito-Borrelli
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Fali Candé
Fali Candé
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala sinistra
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
punta
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Tanti cambi per Grosso rispetto all'ultima contro la Roma
  • Al centro della difesa c'è Candé al fianco di Idzes
  • A centrocampo ballottaggio Matic-Lipani Thorstvedt-Vranx
  • In avanti Volpato e Laurienté sugli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il tridente

