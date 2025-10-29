Giovedì 30 aprile, alle 18:30, il Cagliari ospita il Sassuolo per la 9^giornata di Serie A. Pisacane punta sul trio Zappa-Luperto-Obert in difesa, con Adopo, Prati e Folorunsho al centro del campo. Palestra-Felici sugli esterni, in attacco la coppia Esposito-Borrelli. Per Grosso, a centrocampo di ballottaggi Matic-Lipani e Thorstvedt-Vranx. Davanti Volpato e Laurienté gli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il tridente
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane
- Pisacane punta su Obert insieme a Zappa e Luperto in difesa
- A centrocampo c'è Adopo con Prati e Folorunsho. Sugli esterni Palestra e Felici
- Davanti la coppia Esposito-Borrelli
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Tanti cambi per Grosso rispetto all'ultima contro la Roma
- Al centro della difesa c'è Candé al fianco di Idzes
- A centrocampo ballottaggio Matic-Lipani e Thorstvedt-Vranx
- In avanti Volpato e Laurienté sugli esterni, con Pinamonti in vantaggio su Cheddira per completare il tridente