Dove vedere Como-Hellas Verona

I numeri di Como e Hellas Verona

Il Como ha pareggiato sette dei 14 precedenti (4V, 3P) in Serie A contro l’Hellas Verona, tra cui il più recente, il 18 maggio scorso; contro nessuna squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte nella competizione, i lariani hanno registrato una percentuale di pareggi più alta (50%, come contro Avellino e Ascoli). Il Como è rimasto imbattuto in ognuno dei sette precedenti (3V, 4N) di Serie A giocati contro l’Hellas Verona al Sinigaglia; inoltre, dopo il successo per 3-2 nella gara di andata dello scorso torneo, i lombardi potrebbero vincere due match interni di fila contro questa avversaria per la prima volta nella competizione. Il Como non ha perso alcuna delle prime quattro partite casalinghe di questa Serie A (2V, 2N). L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime quattro trasferte (2N, 2P) di questa Serie A, segnando soltanto una rete nel parziale: è il peggior rendimento esterno in termini di gol per gli scaligeri a questo punto del torneo dal 1999/2000, quando persero anche la quinta gara fuori casa in campionato senza trovare la via della rete. Inoltre, i gialloblù sono rimasti a secco di marcature in ognuna delle ultime tre trasferte nel torneo in corso e non fanno registrare più sfide esterne di fila senza andare a bersaglio nella competizione dalla striscia di cinque tra febbraio e aprile 2018.