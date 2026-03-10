Offerte Sky
Napoli, per Vergara: lesione distrattiva della fascia plantare: stop fra 30 e 40 giorni

Serie A

Arriva l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto. Antonio Vergara, uscito nell'intervallo dell'ultimo match di campionato contro il Torino. Il centrocampista è costretto a fermarsi per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Lo stop previsto è fra 30 e 40 giorni

Non c'è pace per Antonio Conte. Neanche il tempo di gioire per i rientri in campo di Anguissa e De Bruyne e per quello in gruppo di McTominay che l'infermeria torna a riempirsi con Antonio Vergara, Il centrocampista azzurro, in odore anche di convocazione in Nazionale, si era fermato all'intervallo di Napoli-Torino e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il comunicato del club, da prassi, parla dell'inizio dell'iter riabilitativo senza specificare i tempi di recupero che non saranno però inferiori al mese e probabilmente più vicini ai 50 giorni

Leggi anche

Napoli, da martedì McTominay torna ad allenarsi in gruppo

Infortunio Vergara, le partite che salterà

Uno stop, quello che Vergara, che gli precluderà la convocazione di Gattuso in Nazionale in vista degli spareggi per approdare ai prossimi Mondiali in programma nell'ultimo weekend di marzo. In campionato invece queste le partite che Vergara dovrebbe saltare:

  • Napoli-Lecce, 14 marzo ore 18
  • Cagliari-Napoli, 20 marzo ore 18.30
  • Eventuale convocazione in Nazionale
  • Napoli-Milan, 6 aprile ore 20.45
  • Parma-Napoli, 12 aprile, data e orario da definire
  • Napoli-Lazio, 19 aprile, data e orario da definire

