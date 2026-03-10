Arriva l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto. Antonio Vergara, uscito nell'intervallo dell'ultimo match di campionato contro il Torino. Il centrocampista è costretto a fermarsi per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Lo stop previsto è fra 30 e 40 giorni
Non c'è pace per Antonio Conte. Neanche il tempo di gioire per i rientri in campo di Anguissa e De Bruyne e per quello in gruppo di McTominay che l'infermeria torna a riempirsi con Antonio Vergara, Il centrocampista azzurro, in odore anche di convocazione in Nazionale, si era fermato all'intervallo di Napoli-Torino e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il comunicato del club, da prassi, parla dell'inizio dell'iter riabilitativo senza specificare i tempi di recupero che non saranno però inferiori al mese e probabilmente più vicini ai 50 giorni
Infortunio Vergara, le partite che salterà
Uno stop, quello che Vergara, che gli precluderà la convocazione di Gattuso in Nazionale in vista degli spareggi per approdare ai prossimi Mondiali in programma nell'ultimo weekend di marzo. In campionato invece queste le partite che Vergara dovrebbe saltare:
- Napoli-Lecce, 14 marzo ore 18
- Cagliari-Napoli, 20 marzo ore 18.30
- Eventuale convocazione in Nazionale
- Napoli-Milan, 6 aprile ore 20.45
- Parma-Napoli, 12 aprile, data e orario da definire
- Napoli-Lazio, 19 aprile, data e orario da definire