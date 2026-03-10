Arriva l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto. Antonio Vergara, uscito nell'intervallo dell'ultimo match di campionato contro il Torino. Il centrocampista è costretto a fermarsi per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Lo stop previsto è fra 30 e 40 giorni

Non c'è pace per Antonio Conte. Neanche il tempo di gioire per i rientri in campo di Anguissa e De Bruyne e per quello in gruppo di McTominay che l'infermeria torna a riempirsi con Antonio Vergara, Il centrocampista azzurro, in odore anche di convocazione in Nazionale, si era fermato all'intervallo di Napoli-Torino e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il comunicato del club, da prassi, parla dell'inizio dell'iter riabilitativo senza specificare i tempi di recupero che non saranno però inferiori al mese e probabilmente più vicini ai 50 giorni