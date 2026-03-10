A Open VAR è stato analizzato il tocco di braccio di Ricci nei secondi finali di Milan-Inter da Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale: "L'episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri, non abbiamo dubbi. Il braccio rimane in sagoma, il movimento è naturale e Ricci non fa nulla per aumentare il suo volume corporeo". Poi su tocco di braccio di Malinovskyi in Genoa-Roma: "Per noi è un fallo di mano punibile"

L'episodio più discusso della 28^ giornata di Serie A è senza dubbio il tocco di mano di Ricci al 95' del derby tra Milan e Inter. Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, ha fatto chiarezza nel corso di Open VAR: "L'episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto in termini di dubbi in merito a questa situazione, noi dubbi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c'è addirittura il movimento 'a togliere' di Ricci. Se il pallone non avesse colpito il braccio del centrocampista del Milan, sarebbe finito sul suo petto. Questo tipo di situazioni è più efficace valutarle in dinamica perché poi al rallentatore si rischia di cogliere micro movimenti che possono creare dei dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione". E aggiunge: "Il movimento è assolutamente naturale, congruo, non c'è nessun atteggiamento da parte di Ricci di andare ad aumentare il suo spazio corporeo".