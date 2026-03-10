Offerte Sky
Milan-Inter, Tonolini (Aia): "Nessun dubbio sul tocco di mano di Ricci, non è rigore"

Serie A

A Open VAR è stato analizzato il tocco di braccio di Ricci nei secondi finali di Milan-Inter da Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale: "L'episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri, non abbiamo dubbi. Il braccio rimane in sagoma, il movimento è naturale e Ricci non fa nulla per aumentare il suo volume corporeo". Poi su tocco di braccio di Malinovskyi in Genoa-Roma: "Per noi è un fallo di mano punibile"

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 29^ GIORNATA

L'episodio più discusso della 28^ giornata di Serie A è senza dubbio il tocco di mano di Ricci al 95' del derby tra Milan e Inter. Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, ha fatto chiarezza nel corso di Open VAR: "L'episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto in termini di dubbi in merito a questa situazione, noi dubbi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c'è addirittura il movimento 'a togliere' di Ricci. Se il pallone non avesse colpito il braccio del centrocampista del Milan, sarebbe finito sul suo petto. Questo tipo di situazioni è più efficace valutarle in dinamica perché poi al rallentatore si rischia di cogliere micro movimenti che possono creare dei dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione". E aggiunge: "Il movimento è assolutamente naturale, congruo, non c'è nessun atteggiamento da parte di Ricci di andare ad aumentare il suo spazio corporeo".

Sull'episodio di Malinovskyi in Genoa-Roma

Tonolini ha analizzato anche un episodio avvenuto al 74' minuto di Genoa-Roma: un tiro di Koné intercettato dal braccio di Malinovskyi. Dalla sala Var Mazzoleni e Manganiello hanno rivisto l'azione e comunicato a Colombo che non c'erano irregolarità, poiché il pallone aveva colpito prima il petto e poi il braccio del giocatore del Genoa. "In realtà il fatto che ci sia una deviazione, come viene rilevato da Mazzoleni, non è un'attenuante. Abbiamo un braccio sinistro che è platealmente punibile, in realtà lo è anche il destro. La deviazione non va a sanare la punibilità di questo intervento, Malinovskyi va in opposizione al tiro e di fatto è un braccio che rimane fuori sagoma. Per noi questo è un fallo di mano punibile".

