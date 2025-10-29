Marotta: "Vicini a famiglia vittima e a Martinez"

Offerte Sky
Inter, Marotta: "Vicini a Josep Martinez e a famiglia vittima incidente"

inter

Il presidente interista è intervenuto il giorno dopo l’incidente stradale che ha visto coinvolto il secondo portiere nerazzurro, in cui è rimasto ucciso un uomo di 81 anni in carrozzina. “Fatto grave, delicato -le parole di Giuseppe Marotta- Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e al nostro giocatore”

INTER, INCIDENTE MARTINEZ: MORTO UN UOMO 

"E' un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenendo in Triennale ad un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in merito all'incidente che nella mattinata di ier ha visto coinvolto il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Il 27enne spagnolo ieri ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che viaggiava su una carrozzina elettrica a Fenegrò (Como), sulla strada che porta al centro sportivo di Appiano Gentile. "Sono disgrazie -ha aggiunto Marotta– che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Speriamo che si possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione".

Serie A: Altre Notizie

