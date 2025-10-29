Dove vedere Roma-Parma

si gioca mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Appuntamento alle 17.30 e alle 20 con Wednesday Night condotto da Giorgia Cenni , con Paolo Condò , Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi ospiti in studio. Postpartita affidato a Sky Calcio Club , il programma condotto da Fabio Caressa . Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi , Luca Marchegiani , Paolo Di Canio e Marco Bucciantini .

I numeri di Roma e Parma

La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro il Parma nel massimo campionato (100 reti). Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all'Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani. La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21V, 6N) delle 28 gare casalinghe contro il Parma in Serie A; l'unico successo dei gialloblù in trasferta contro i capitolini nel torneo risale al 13 aprile 1997 (1-0 con gol di Hernán Crespo, con Carlo Ancelotti allenatore). La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore; solo una volta i giallorossi hanno registrato quattro sconfitte interne consecutive in gare ufficiali dal 1929/30: tra marzo e aprile 2005. La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2013/14 (soltanto una rete concessa) e il 2003/04 (tre); in entrambi i casi i giallorossi non subirono gol anche alla nona gara e terminarono poi la stagione al 2° posto in classifica. Il Parma è l'unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne). Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato, contro Genoa e Como e potrebbe chiudere sullo 0-0 tre match consecutivi in Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di campionato e potrebbe non subire gol per tre incontri consecutivi in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 2014, con Donadoni in panchina.