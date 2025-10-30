Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Spalletti alla Juve è l'uomo giusto, ma potrebbe non bastare

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Che sia un profilo di alta qualità non ci sono dubbi, ma davvero il problema dei bianconeri è solo in panchina? Tra bilanci in rosso, acquisti sbagliati e cambi societari, il post Tudor potrebbe essere più complicato di quanto un cambio di allenatore non dica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ