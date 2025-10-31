Il calcio leggerissimo di Liedholm, l’uomo che ha cambiato Milan e Roma

La decima giornata del campionato di Serie A propone una sfida nell’alta classifica tra Milan e Roma, dove Max Allegri e Gian Piero Gasperini sono entrambi alla guida di un’operazione rilancio. Su entrambe le panchine, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta ha lasciato il segno un allenatore svedese, eretico e dissacrante