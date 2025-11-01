Dove vedere Udinese-Atalanta

La partita Udinese-Atalanta, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 1 novembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Atalanta

L'Atalanta è imbattuta da 15 partite di Serie A contro l'Udinese (9V, 6N); contro nessun'altra squadra ha registrato una striscia più lunga senza sconfitta nel massimo campionato (15 anche contro il Sassuolo, tra il 2014 e il 2021). L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide contro l'Udinese in Serie A, tanti clean sheet quanti ne aveva registrati nei precedenti 18 match di campionato contro i friulani. Udinese e Atalanta hanno pareggiato le ultime tre partite disputate in Friuli in Serie A: in caso di un ulteriore pareggio, la formazione bianconera eguaglierebbe il proprio record di quattro pareggi interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione, raggiunto contro Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli e Perugia. Nessuna squadra ha subito più gol dell'Udinese in questo campionato: 15, al pari della Fiorentina. Più in generale, con 43 reti concesse, l'Udinese ha la peggior difesa in Serie A nell'anno solare 2025 (escluse retrocesse). Dopo una striscia di otto partite casalinghe senza successi in Serie A (3N, 5P), l'Udinese ha vinto la più recente (3-2 contro il Lecce). L’Atalanta ha pareggiato sette delle ultime nove gare in Serie A, incluse tutte le ultime cinque. Dopo una striscia fuori casa di sette vittorie e una sconfitta, l'Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare esterne disputate nella competizione (17V, 3N, 4P). La Dea potrebbe inoltre registrare tre pareggi fuori casa di fila in campionato per la prima volta da novembre-dicembre 2020. L'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23.