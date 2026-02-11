Offerte Sky
Atalanta, De Ketelaere si ferma per infortunio: lesione al menisco del ginocchio. Le news

Serie A
©IPA/Fotogramma

Durante il riscaldamento della partita contro la Cremonese Charles De Ketelaere si è procurato una lesione al corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro che lo terrà per un po' lontano dai campi. Ancora incerti i tempi di recupero, col belga che potrebbe essere anche operato

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 25^ GIORNATA

Charles De Ketelaere, infortunatosi nel riscaldamento della partita di campionato contro la Cremonese, desta preoccupazione in casa Atalanta. Il belga, infatti, ha rimediato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. L'ex Milan è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se dovrà essere sottoposto (o meno) a intervento chirurgico. Dopo il consulto in Belgio, De Ketelaere ne avrà anche un Italia nelle prossime ore. Solo dopo si capirà se sarà operato. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe stare fuori anche più di due mesi. E con i Mondiali alle porte il rientro in campo con la Dea potrebbe essere ancora più incerto. 

La dinamica dell'infortunio

De Ketelaere si è infortunato nel riscaldamento prima della partita con la Cremonese. Ma in che modo? Il belga stava provando i tiri e, proprio nel momento di calciare col suo mancino (e con il pallone leggermente più distante del solito) gli è slittato il piede di appoggio, avvertendo subito il fastidio che l'ha costretto al forfait a pochi minuti dal calcio d'inizio.

