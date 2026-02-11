Charles De Ketelaere, infortunatosi nel riscaldamento della partita di campionato contro la Cremonese, desta preoccupazione in casa Atalanta. Il belga, infatti, ha rimediato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. L'ex Milan è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se dovrà essere sottoposto (o meno) a intervento chirurgico. Dopo il consulto in Belgio, De Ketelaere ne avrà anche un Italia nelle prossime ore. Solo dopo si capirà se sarà operato. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe stare fuori anche più di due mesi. E con i Mondiali alle porte il rientro in campo con la Dea potrebbe essere ancora più incerto.