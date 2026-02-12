Come stanno gli infortunati? E questa giornata quanto pesa visto gli scontri diretti Inter-Juve e Napoli-Roma?

"E' un turno importante, come normale quando ci sono scontri diretti. Non sarà facile, ma servirà fare un altro passo per avvincersi alla quota Champions. Pulisic sarà a disposizione, avrà 15-20 minuti. Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mesetto dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta migliorando. Vediamo per mercoledì col Como".