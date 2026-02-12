L'allenatore rossonero alla vigilia di campionato recupera Pulisic e fa il punto sulla situazione fisica del gruppo: "Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mese dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta facendo progressi. Polemiche Var? La cosa da fare è continuare a migliorare, ma farlo sull'oggettività. Obiettivo? Resta tornare in Champions". Poi i complimenti alla Brignone per l'oro olimpico
Termina qui la conferenza stampa
Tornando alle Olimpiadi, quanto è stato bello vedere Baresi alla cerimonia di apertura?
"L'ho vissuta in modo emozionante: vedere Bergomi e soprattutto Baresi — che aspettiamo a Milanello — è stato bellissimo. Queste Olimpiadi fanno bene all'Italia".
Firmerebbe per uno spareggio scudetto con l'Inter?
"Intanto cerchiamo di vincere a Pisa (ride, ndr), ma l'Inter in questo momento sta facendo numeri pazzeschi. Sono cinque o sei anni che sono lì".
Federica Brignone è in testa al SuperG, come sta vivendo le olimpiadi da appassionato?
"Innanzitutto bisogna fare i complimenti alla Brignone. Diciamo sempre che noi italiani siamo più scarsi, e poi facciamo tantissimi risultati. Ogni tanto noi guardiamo quelli più vicini e pensiamo siano più bravi, invece noi italiani abbiamo una storia eccezionale in tutti gli sport. Guardate il tennis… Poi ogni sport ha i suoi cicli".
L'approccio alla partita nasce da come viene preparata o dipende dall'avversario?
"Noi cerchiamo sempre di avere un buon approccio. A Como abbiamo sbagliato molto tecnicamente all'inizio, per esempio, idem con la Roma. A Bologna non è successo".
Cosa serve per tornare a casa soddisfatti?
"Fare risultato, e per farlo devi fare la prestazione. Ordinata, attenti soprattutto in difesa. Il Pisa è bravo a stare sempre dentro alla partita".
Qual è la qualità principale del gruppo?
"Ha voglia di rivalsa, e grandi valori morali.
Come ha gestito la rosa durante la stagione?
"Nell'arco di una stagione gli infortuni capitano. Pulisic e Leao hanno giocato un po' meno per questo motivo, ma ci daranno una grande mano nel finale di stagione".
Da qui al derby vi giocate le chance scudetto: come ha tenuto alta l'attenzione? Avete fatto una bella cena di gruppo…
"La cena era perché qualcuno ha pagato delle multe… In questi dieci giorni abbiamo recuperato, un risultato domani ci darebbe una bella spinta".
Ultimamente è anche un po' psicologo?
"Ci sono dei momenti dove serve dare stimoli al gruppo. Dare competitività, quando uno non gioca deve essere arrabbiato con l'allenatore".
Se la stagione finisse senza trofei?
"Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile. Vince uno. Siamo partiti per tornare in Champions ed è l'obiettivo. Sicuramente potevamo fare meglio in Supercoppa e Coppa Italia, quello è il rammarico. Ora restiamo sull'obiettivo Champions, sapendo che ci sono squadre molto forti".
Molti allenatori hanno parlato di arbitri, lei cosa ne pensa della loro stagione?
"Ora c'è il Var, che è uno strumento importante: la cosa più importante del Var è l'oggettività. Tutte le altre cose sono soggettive, e ci saranno sempre polemiche. La cosa da fare è continuare a migliorare, ma farlo sull'oggettività. Di recente abbiamo polemizzato, qui in Italia, su un episodio di City-Liverpool. E' assurdo…"
Lei continua a parlare di quarto posto, ma i giocatori ogni tanto dicono di voler puntare allo scudetto…
"Valuto queste parole in modo positivo, tutti dobbiamo avere l'ambizione di arrivare al massimo. Al momento abbiamo una bella posizione, ma 50 punti, ora, non bastano neanche per la Conference League. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più la nostra classifica sarà migliore".
L'assetto con Loftus-Cheek tra i due davanti può essere replicabile col Pisa? Leao può partire dal 1'?
"Sulla formazione devo vedere l'ultimo allenamento e poi decidere, anche in base al calendario. Le partite durano cento minuti, i cambi saranno importantissimi e ci hanno già dato una grossa mano".
Qual è il segreto della rinascita di Nkunku?
"Rinascita… E' una questione di ambientamento, una volta gli ho fatto una battuta dicendogli che se sorride le cose vanno meglio. È un ragazzo molto sensibile, ha una tecnica straordinaria. Come detto prima: recuperarli tutti conta tantissimo, conta l'affidabilità di tutti".
Che effetto le fa tornare a Pisa?
"Nell'1989/90 ci ho giocato, era il primo anno in Serie A ma giocai pochissimo, pur debuttando in A proprio contro il Milan, se ben ricordo. Ho grandi amici pisani e grandi amici livornesi. Sono contento di tornarci, e lo sarò ancora di più se poi tornerò a Milano ancora più contento".
Come stanno gli infortunati? E questa giornata quanto pesa visto gli scontri diretti Inter-Juve e Napoli-Roma?
"E' un turno importante, come normale quando ci sono scontri diretti. Non sarà facile, ma servirà fare un altro passo per avvincersi alla quota Champions. Pulisic sarà a disposizione, avrà 15-20 minuti. Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mesetto dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta migliorando. Vediamo per mercoledì col Como".
Che insidie porta la trasferta di Pisa?
"Il Pisa sta lottando per a salvezza e, di recente, ha giocato delle belle partite. In casa gioca molto, servirà grande attenzione dopo i dieci giorni di sosta. Ora nel ritorno i punti contano molto. È una delle quattro partite che ci porta al derby, e con tre di queste all'andata abbiamo fatto solo due punti".
Inizia la conferenza di Allegri.
Allegri parla alle 12
Dopo aver saltato l'ultimo turno di campionato contro il Como (si recupera mercoledì 18), il Milan torna in campo a Pisa e apre la 25^ giornata di campionato. Allegri presenta così la partita: segui qui la sua conferenza LIVE dalle 12