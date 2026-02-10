Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio, Stadio Flaminio: presentato al Comune progetto da 480 milioni di euro

LAZIO

Come annunciato dal Comune di Roma, la Lazio ha presentato la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio. Il club biancoceleste ha consegnato un progetto che prevede un costo di 480 milioni di euro per ottenere i diritti di superficie dell'impianto per i prossimi 99 anni

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

È arrivata l'ufficialità: la Lazio ha presentato il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Un primo passo annunciato dal Comune di Roma attraverso una nota: "Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare".

Ecco quanto costerà il nuovo stadio della Lazio

Riavvolgiamo il nastro allo scorso novembre, quando il club aveva ricevuto il parere positivo riguardo alla richiesta di ottenere i diritti di superficie dell'intera area del Flaminio. In questo modo la Lazio ha la possibilità di acquistare l'impianto attraverso un contratto di diritto privato evitando così la concessione da parte del Comune di Roma, situazione che avrebbe portato i biancocelesti a prendere lo stadio "in affitto". La Lazio ha consegnato un progetto che costerà complessivamente 480 milioni di euro per ottenere i diritti di superficie dello Stadio Flaminio per i prossimi 99 anni. A questo punto le richieste della Lazio saranno analizzate per verificare che siano compatibili con le esigenze del sito urbano. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dumfries: "Sono nell'ultima fase del recupero"

INTER

Denzel Dumfries è tornato a parlare del recupero dall'infortunio: "Sono nell’ultima fase, è solo...

Gasp: "Sono certo che Malen farà tanti gol in A"

roma

L'allenatore ha commentato su Sky il 2-0 dell'Olimpico: "Abbiamo fatto un'ottima gara, la squadra...

CDK, niente Cremonese: si ferma nel riscaldamento

atalanta

Niente Atalanta-Cremonese per il belga, che era stato inserito nella formazione titolare: nel...

Dove vedere Roma-Cagliari

guida tv

La partita Roma-Cagliari della 24^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 9 febbraio alle ore 20.45...

Aia: "Mai contrari a professionismo arbitri"

Serie A

L'Associazione Italiana Arbitri sul tema del professionismo dei direttori di gara, questione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE