È arrivata l'ufficialità: la Lazio ha presentato il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio . Un primo passo annunciato dal Comune di Roma attraverso una nota: "Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare ".

Ecco quanto costerà il nuovo stadio della Lazio

Riavvolgiamo il nastro allo scorso novembre, quando il club aveva ricevuto il parere positivo riguardo alla richiesta di ottenere i diritti di superficie dell'intera area del Flaminio. In questo modo la Lazio ha la possibilità di acquistare l'impianto attraverso un contratto di diritto privato evitando così la concessione da parte del Comune di Roma, situazione che avrebbe portato i biancocelesti a prendere lo stadio "in affitto". La Lazio ha consegnato un progetto che costerà complessivamente 480 milioni di euro per ottenere i diritti di superficie dello Stadio Flaminio per i prossimi 99 anni. A questo punto le richieste della Lazio saranno analizzate per verificare che siano compatibili con le esigenze del sito urbano.