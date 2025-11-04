Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio ad Attilio Maldera: è stato giocatore e allenatore delle giovanili del Milan

milano

Con un post sui suoi canali social il Milan ha annunciato la morte di Attilio Maldera, fratello di Gino e Aldo, con un passato da giocatore e allenatore delle giovanili rossonere

"La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita". Lo scrive sui social la società rossonera, esprimendo il cordoglio per la scomparsa a 76 anni dell'ex giocatore e allenatore. "Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero", sottolinea 

La carriera

Attilio, nato nell'aprile 1949, era il secondo dei tre fratelli, tra il maggiore Luigi (Gino) e il minore Aldo, ma a differenza loro non ebbe mai modo di giocare con la maglia del Milan in prima squadra, dopo aver militato a lungo nelle giovanili. Passato al Cesena, giocò anche con l'Alessandria e il Bari, sempre in Serie B e dopo il ritiro si dedicò all'allenamento, occupandosi delle giovanili del Milan. E' stato anche docente di lungo corso di Tecnica e Tattica calcistica per la Scuola Allenatori di Coverciano

Serie A: Altre Notizie

Fiorentina esonera Pioli. Galloppa fino al Genoa

live blog

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Ufficiale il suo esonero dopo 10 giornate....

Lutto al Milan: è morto Attilio Maldera

milano

Con un post sui suoi canali social il Milan ha annunciato la morte di Attilio Maldera, fratello...

Pioli-Fiorentina, è finita: ora D'Aversa è in pole

viola park

E' finita tra Stefano Pioli e la Fiorentina: ci sono difficoltà ad arrivare alla risoluzione del...

Sarri: "Segnali di crescita per costruire la base"

Serie A

L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Cagliari che allunga la striscia di risultati...

Marotta: "Il Milan può vincere lo scudetto"

Serie A

A margine dell'assemblea della Lega serie A ha parlato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE