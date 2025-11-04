Lutto al Milan: è morto Attilio Maldera

Con un post sui suoi canali social il Milan ha annunciato la morte di Attilio Maldera, fratello di Gino e Aldo, con un passato da giocatore e allenatore delle giovanili rossonere

"La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita". Lo scrive sui social la società rossonera, esprimendo il cordoglio per la scomparsa a 76 anni dell'ex giocatore e allenatore. "Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero", sottolinea

La carriera

Attilio, nato nell'aprile 1949, era il secondo dei tre fratelli, tra il maggiore Luigi (Gino) e il minore Aldo, ma a differenza loro non ebbe mai modo di giocare con la maglia del Milan in prima squadra, dopo aver militato a lungo nelle giovanili. Passato al Cesena, giocò anche con l'Alessandria e il Bari, sempre in Serie B e dopo il ritiro si dedicò all'allenamento, occupandosi delle giovanili del Milan. E' stato anche docente di lungo corso di Tecnica e Tattica calcistica per la Scuola Allenatori di Coverciano.