90/10, storie di calcio: il coast-to-coast di George Weah al Verona (5° episodio)
La Serie A degli anni ’90 era il campionato più competitivo del mondo, popolato di campioni e grandi sfide. Quando George Weah arrivò al Milan, portò con sé potenza, eleganza e una ventata d’aria nuova e divenne presto simbolo di forza e determinazione, unendo tecnica africana e spirito rossonero. Il suo gol al Verona resta leggenda: una corsa di ottanta metri in solitaria, un coast-to-coast travolgente che in appena quattordici secondi entrò nella storia del calcio
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider