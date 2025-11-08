Dove vedere Lecce-Hellas Verona

La partita Lecce-Hellas Verona, valida per l'11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 8 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Hellas Verona

Il Lecce è rimasto imbattuto in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona (vittoria 1-0 all'andata e pareggio 1-1 al ritorno), dopo che aveva perso cinque delle sei precedenti gare (1N) contro gli scaligeri in Serie A. Solo una volta le due formazioni hanno pareggiato due confronti di fila nel torneo: tra febbraio e ottobre 1989. Le ultime quattro partite al Via del Mare tra Lecce e Hellas Verona in Serie A sono tutte terminate 1-0: tre volte a favore degli scaligeri e quella più recente a favore dei salentini. Il Lecce è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia (-5) tra i punti guadagnati in casa (2) e quelli ottenuti in trasferta (7) in questa stagione di Serie A. Il Lecce ha vinto due degli ultimi cinque match (1N, 2P) di campionato, registrando tre 'clean sheet' nel periodo: tanti successi quanti quelli collezionati dai salentini nelle precedenti 20 gare di Serie A (2V, 7N, 11P). Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (5N, 10P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben 10 di queste è rimasto a secco di gol, comprese le due sfide più recenti contro Sassuolo e Napoli. L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime 10 partite stagionali di Serie A (5N, 5P in questa) solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2015/16 e il 1989/90; in entrambi i casi, i gialloblù non riuscirono a conquistare il successo all'11° match. L'Hellas Verona ha vinto solo uno degli ultimi 19 match di campionato (10N, 8P), restando a secco di reti in ben 10 di questi, ovvero quello per 2-1 contro l'Empoli in trasferta nell'ultima giornata della scorsa stagione di Serie A.