Oggi, lunedì 2 marzo, si scende in campo per la 27^ giornata di Serie A. Alle 20.45 in campo Udinese e Fiorentina, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .Tutti gli appuntamenti del lunedì di Serie A

Due gli appuntamenti del lunedì di Serie A della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 18.30 con Pisa-Bologna, mentre alle 20.45 spazio a Udinese-Fiorentina , da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera appuntamento con L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.