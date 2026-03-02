Offerte Sky
Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 27^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 2 marzo, si scende in campo per la 27^ giornata di Serie A. Alle 20.45 in campo Udinese e Fiorentina, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .Tutti gli appuntamenti del lunedì di Serie A

Due gli appuntamenti del lunedì di Serie A della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 18.30 con Pisa-Bologna, mentre alle 20.45 spazio a Udinese-Fiorentina, da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera appuntamento con L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 2 marzo

  • Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale – con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo
  • Alle 20.45: UDINESE-FIORENTINA, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi

