Roma-Juventus, Gasperini: "Deprimerci? Siamo 4 punti avanti, prestazione superlativa"
L'allenatore della Roma analizza il pari in rimonta subito contro la Juve: "E' ovvio che ci è dispiaciuto non vincere, ma è un buon risultato e anche la prestazione è stata bella, quindi vedo il bicchiere mezzo pieno e ce la giochiamo". Ed ancora: "Potevamo gestire meglio gli ultimi minuti, siamo rimasti un po' fermi". Su Pisilli: "Strepitoso, ha fatto una grande partita"
Un pareggio, arrivato in rimonta e al 93', che non destabilizza assolutamente Gian Piero Gasperini che rimane molto lucido nell'analisi della gara e del momento della Roma, obiettivi da raggiungere compresi: "Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca - spiega - Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. C'è un grande rammarico, ma la prestazione è stata superlativa. Si va avanti". Ancora uno scontro diretto non vinto: "L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Abbiamo fatto delle prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre, dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei calci piazzati tirati addirittura da lontano".
"Hanno esultato come se avessero vinto..."
L'allenatore della Roma ci tiene a ribadire: "Voglio essere chiaro, è ovvio che ci dispiace non aver vinto, però se loro hanno esultato come una vittoria, noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Di là si esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!". Negli ultimi minuti, tuttavia, ci poteva essere una migliore gestione del momento: "Sono d'accordo, ma saremmo stati troppo perfetti, invece così possiamo ancora lavorare". Prestazione notevole di Pisilli: "Tremendo, strepitoso, benissimo sotto tutti i punti di vista. Una grande partita". In conclusione: "Avevamo domato una squadra forte, poi proprio per bravura hanno delle risorse che nel finale fanno la differenza. Bisogna aver la forza a cinque minuti dalla fine di andare ancora forte, invece siamo rimasti un po' fermi".