L'allenatore della Roma analizza il pari in rimonta subito contro la Juve: "E' ovvio che ci è dispiaciuto non vincere, ma è un buon risultato e anche la prestazione è stata bella, quindi vedo il bicchiere mezzo pieno e ce la giochiamo". Ed ancora: "Potevamo gestire meglio gli ultimi minuti, siamo rimasti un po' fermi". Su Pisilli: "Strepitoso, ha fatto una grande partita"

Un pareggio, arrivato in rimonta e al 93', che non destabilizza assolutamente Gian Piero Gasperini che rimane molto lucido nell'analisi della gara e del momento della Roma, obiettivi da raggiungere compresi: "Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca - spiega - Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. C'è un grande rammarico, ma la prestazione è stata superlativa. Si va avanti". Ancora uno scontro diretto non vinto: "L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Abbiamo fatto delle prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre, dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei calci piazzati tirati addirittura da lontano".

