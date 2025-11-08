Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 11^ giornataguida tv
Oggi, sabato 8 novembre, si scende in campo per l'11^ giornata di Serie A. La sera, alle 20.45, Parma-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sabato 8 novembre doppio appuntamento alle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Parma-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, in diretta da Parma con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 8 novembre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino
- ore 15.00: Como-Cagliari su DAZN 1
- ore 15.00: Lecce-Verona su DAZN 2
- ore 18.00: Juventus-Torino su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo
- alle 20.45: PARMA-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti