Le partite di Serie A di oggi

Sabato 8 novembre doppio appuntamento alle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona . Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Torino . La sera, alle 20.45, è il momento di Parma-Milan , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, in diretta da Parma con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.