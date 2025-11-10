Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

Il club, attraverso una nota del suo presidente, smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore circa una possibile cessione della società: "La Fiorentina non è in vendita e non è mai stata messa in vendita - dice Commisso - Nei momenti di difficoltà affiorano falsità quando ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente"

Precisazione netta e decisa da parte della proprietà della Fiorentina in merito alle voci circolate su una possibile volontà di cessione del club da parte del patron Rocco Commisso . La società viola ha pubblicato una nota attraverso i propri profili ufficiali con le parole di Commisso: " Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società . Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi".

"Diamo il tempo di lavorare a persone di mia fiducia"

Commisso vuole garantire stabilità in un momento in cui i risultati sul campo non stanno arrivando e si cerca di ripartire con una nuova guida tecnica e un nuovo assetto societario: "Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita."