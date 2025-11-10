Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

Offerte Black Friday
Fiorentina, Commisso smentisce: "Il club non è in vendita, sono tutte falsità"

Serie A
©Getty

Il club, attraverso una nota del suo presidente, smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore circa una possibile cessione della società: "La Fiorentina non è in vendita e non è mai stata messa in vendita - dice Commisso - Nei momenti di difficoltà affiorano falsità quando ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente"

Precisazione netta e decisa da parte della proprietà della Fiorentina in merito alle voci circolate su una possibile volontà di cessione del club da parte del patron Rocco Commisso. La società viola ha pubblicato una nota attraverso i propri profili ufficiali con le parole di Commisso: "Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi".

"Diamo il tempo di lavorare a persone di mia fiducia"

Commisso vuole garantire stabilità in un momento in cui i risultati sul campo non stanno arrivando e si cerca di ripartire con una nuova guida tecnica e un nuovo assetto societario: "Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita."

