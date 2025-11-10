Offerte Black Friday
Napoli, De Laurentiis: "Tra me e Conte sintonia speciale, le dimissioni una favola web"

napoli

Le parole del presidente del Napoli sulla situazione legata a Conte dopo il ko col Bologna: "Sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione"

NAPOLI-CONTE, COSA SUCCEDE DOPO IL POST BOLOGNA

Aurelio De Laurentiis ha ribadito, sui propri profili social, piena fiducia ad Antonio Conte. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

I retroscena dello sfogo di Conte a Bologna

La sfuriata dell'allenatore del Napoli dopo la sconfitta del Dall'Ara nasce da una situazione ben specifica legata a una richiesta dei giocatori di due settimane fa. E ora apre diversi scenari, per la definizione dei quali uno dei ruoli decisivi sarà proprio quello di De Laurentiis. L'approfondimento di Massimo Ugolini su Sky Sport Insider.

