Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

La metamorfosi della Roma è completata: ora è a tutti gli effetti una squadra di Gasperini

Federico Zancan

©Getty

Contro l'Udinese la squadra giallorossa ha fatto vedere il calcio che ha sempre contraddistinto le squadre di Gasperini e il gol di Celik ne è il manifesto più eclatante. E ora due domande sorgono spontanee... 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ