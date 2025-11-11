Bologna, Skorupski si ferma: stop di 45 giorni

Offerte Black Friday
Bologna, Skorupski si ferma per una lesione al flessore: stop di 45 giorni

Serie A

Cattive notizie in casa Bologna. Gli esami a cui si è sottoposto Lukas Skorupski dopo l'infortunio subito all'inizio della partita contro il Napoli hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. L'ipotesi al momento è quella di uno stop di almeno 45 giorni che farebbe saltare al portiere polacco almeno otto partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa

I timori che si erano registrati domenica scorsa dopo l'uscita dal campo di Skorupski all'inizio di Bologna-Napoli si sono rivelati fondati. Il portiere polacco del Bologna infatti è costretto a fermarsi per almeno 45 giorni per una lesione di medio/alto grado del flessore della coscia destra. Se confermato il periodo di assenz alo porterebbe a saltare almeno 8 partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana

Rientra Ravaglia, Pessina pronto alla conferma

L'emergenza portieri dovrebbe però rientrare dopo la sosta. Fra i pali del  Bologna infatti tornerà Federico Ravaglia che aveva saltato per una distorsione alla caviglia, subita in allenamento, il match contro il Napoli. L'aternativa è il 17enne Massimo Pessina che proprio conto la squadra di Conte ha fatto il suo esordio in serie A con la maglia rossoblù destando un'ottima impressione

