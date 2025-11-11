Bologna, Skorupski si ferma: stop di 45 giorni

Cattive notizie in casa Bologna. Gli esami a cui si è sottoposto Lukas Skorupski dopo l'infortunio subito all'inizio della partita contro il Napoli hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. L'ipotesi al momento è quella di uno stop di almeno 45 giorni che farebbe saltare al portiere polacco almeno otto partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa