Bologna, Skorupski si ferma: stop di 45 giorni

Cattive notizie in casa Bologna. Gli esami a cui si è sottoposto Lukas Skorupski dopo l'infortunio subito all'inizio della partita contro il Napoli hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. L'ipotesi al momento è quella di uno stop di almeno 45 giorni che farebbe saltare al portiere polacco almeno otto partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa
Rientra Ravaglia, Pessina pronto alla conferma
L'emergenza portieri dovrebbe però rientrare dopo la sosta. Fra i pali del Bologna infatti tornerà Federico Ravaglia che aveva saltato per una distorsione alla caviglia, subita in allenamento, il match contro il Napoli. L'aternativa è il 17enne Massimo Pessina che proprio conto la squadra di Conte ha fatto il suo esordio in serie A con la maglia rossoblù destando un'ottima impressione