"Attendevamo da dieci anni questa notizia. Oggi si è chiusa positivamente la Conferenza dei servizi decisoria che ha approvato il progetto del nuovo stadio". Lo ha annunciato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che ha confermato la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, l'ultimo passaggio burocratico necessario per approvare il progetto. Il primo cittadino del capoluogo sardo ha sottolineato che "l'iter è concluso anche sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, ottenute tramite il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'ex Via, la Valutazione di impatto ambientale". Il progetto del nuovo stadio entra, dunque, nella fase operativa. "Procederemo spediti sui prossimi passi e appena il Cagliari Calcio trasmetterà il Piano economico finanziario aggiornato - ha aggiunto Zedda -, si potrà lavorare agli adempimenti per pubblicare la gara internazionale per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova struttura". Quello che sorgerà nel quartiere di Sant'Elia sarà un impianto moderno. "Non sarà solo un luogo nel quale si disputeranno le partite di calcio, ma potrà ospitare anche "concerti, spettacoli e grandi eventi - ha concluso Zedda - per diventare un punto di riferimento di tutte e tutti i sardi"